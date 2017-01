eventwalls.de stellt eine neue Pressewand vor

Eine Pressewand bis 12 x 3 Meter ohne Werkzeug selbst schnell aufstellen.

Pressewand von eventwalls.de, ohne sichtbare Standfüße. Selbst in wenigen Minuten aufstellen.

(firmenpresse) - Der Hersteller eventwalls.de hat ein neues Rückwand-System vorgestellt, welches ganz leicht und ohne Werkzeug aufgestellt werden kann. Dieses System wird als Pressewand in Politik und Wirtschaft, als Sponsorenwand für den roten Teppich, als Siegerwand bei Sportveranstaltungen oder als Fotowand eingesetzt. Dabei ist von Vorteil, dass eventwalls.de jedes Format bis 12 x 3 Meter liefern kann. Eine Pressewand soll einen perfekten Druck haben, damit auch die kleinsten Logos perfekt wiedergegeben werden. eventwalls.de verwendet dazu ein Textil, welches umweltfreundlich ohne organische Lösungsmittel bedruckt wird. Diese Grafikfläche ist absolut reflexfrei zu fotografieren, sie ist also medientauglich. Der Druck wird an allen vier Seiten in einem Aluminiumprofil geführt, deshalb ist die nahtlose Fläche immer glatt gespannt und ohne Falten. Der Druck ist ganz einfach auswechselbar, deshalb kann das System immer wieder für unterschiedliche Veranstaltungen eingesetzt werden. Das Rahmensystem der Pressewand besteht aus silbern eloxiertem Aluminium. Auf der Vorderseite ist der Rahmen umlaufend nur 1 mm breit, nichts stört die Wirkung der Fotowand. Das Besondere ist, dass eventwalls.de eine perfekte Lösung für den sicheren Stand auch bei sehr großen Wänden entwickelt hat. Dazu werden auf der Rückseite Standgewichte eingesetzt. Das bringt den entscheidenden Vorteil, dass vorn keine störenden Standfüße zu sehen sind. Durch die Standgewichte ist es auch möglich, große Monitore an der Messewand zu installieren. Der Monitor scheint an der Wand zu schweben, die Befestigung und die Ansteuerung sieht man nicht. Ziel bei der Entwicklung dieses Rückwandsystems war es, das jeder die Wand ohne Werkzeug aufstellen kann. Das ist perfekt gelungen, denn alle Profile werden vormontiert geliefert und werden nur mit Handschrauben verbunden. Jedes Teil ist beschriftet. Man benötigt für das Aufstellen nur wenige Minuten. Der Druck mit dem umlaufenden Flachkeder wird einfach vorn in die Profile gedrückt. Dieses System wird auch gern als Bühnenrückwand verwendet, weil der Hersteller eventwalls.de auch seht große Formate genau nach den Erfordernissen des Kunden liefert.





Datum: 24.01.2017 - 10:11

