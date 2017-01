Ausgezeichnete Schokoladengeschenke zu Ostern

In dieser Pressemitteilung stellt CHOCOLISSIMO einige neue und prämierte Produkte aus dem Ostersortiment vor.

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 24.01.2017 – Die Vögel kehren aus ihren Winterdomizilen zurück, die Tage werden länger… man merkt, der Frühling naht. Damit steht auch die nächste Feiertagssaison vor der Tür: Ostern. Und was wäre Ostern ohne süße Ostereier und allerlei weiteren schmackhaften Süßigkeiten? Korrekt, nur halb so schön. Deswegen haben sich die Chocolatiers von CHOCOLISSIMO viele exzellente Geschenke aus Schokolade zu Ostern einfallen lassen, die geradezu auf der Zunge zerschmelzen. Mit nachweislich großem Erfolg!





The Finest Easter Egg

Eleganz, Qualität und Genuss vereint in einem Produkt – und das Ganze nun auch prämiert: ‚The Finest Easter Egg‘ von CHOCOLISSIMO wurde von der World Packaging Organisation mit dem Worldstar Award 2017 in der Kategorie „Luxury“ ausgezeichnet. Kein Wunder, denn in der wunderschönen Verpackung, die in einem edlen Design in Rot, Blau oder Grün daherkommt, finden sich 19 handgefertigte und gefüllte Ostereier-Pralinen. Diese bestehen aus köstlicher weißer, Zartbitter- und Vollmilchschokolade und sind mit verschiedenen Füllungen verfeinert, die teilweise Alkohol enthalten. Ein ausgezeichneter Genuss für Leib und Seele.

https://www.chocolissimo.de/do/item/3436-DEXXXX/The-Finest-Easter-Egg---Red

https://www.chocolissimo.de/do/item/3437-DEXXXX/The-Finest-Easter-Egg---Blue

https://www.chocolissimo.de/do/item/3435-DEXXXX/The-Finest-Easter-Egg---Green





Luxury Egg

In der eleganten schwarzen Schachtel mit grünen Highlights steckt mehr als nur ein Osterei! Zu einem großen Ei aus weißer, Vollmilch- oder Zartbitterschokolade mit wunderschönen Verzierungen gesellen sich sieben delikat gefüllte Mini-Schokoladen-Eier, die teilweise Alkohol enthalten. Die handgefertigten Ostereier-Pralinen verbergen sich in einem kleinen Schubfach und sorgen als süßes Ostergeschenk für eine gelungene Überraschung!

https://www.chocolissimo.de/do/item/3499-DEXXXX/Luxury-Egg-White

https://www.chocolissimo.de/do/item/3497-DEXXXX/Luxury-Egg-Milk



https://www.chocolissimo.de/do/item/3498-DEXXXX/Luxury-Egg-Dark





Mini Eggs for Easter

Eine Oster-Leckerei für die ganze Familie! In den drei pastellfarbenen Schachteln mit Frühlingsmuster der ‚3 Mini Eggs for Easter‘ finden drei verschiedene Sorten Schoko-Ostereier Platz. Die bunten Karamell-Ostereier und die knusprigen Ostereier in Zuckerkruste werden ohne Alkohol hergestellt und sind somit auch für Kinder bestens geeignet. Die Osterei-Pralinen hingegen werden teilweise mit alkoholhaltigen Füllungen veredelt. Verpackt in eleganten Schachteln sind die Schoko-Eier ein tolles Oster-Geschenk!

https://www.chocolissimo.de/do/item/3496-DEXXXX/3-Mini-Eggs-for-Easter





Easter Nest

Ostereier aus Schokolade gehören zu den Klassikern an Ostern. Unsere bunten Schokoladen-Eier sind nicht nur hübsch anzusehen, ihre köstliche Haselnussfüllung macht sie auch geschmacklich zu einem herausragenden Genuss. Die kleinen Eier sind auf einem Osternest aus zartschmelzender Vollmilchschokolade gebettet. So wird das ‚Easter Nest‘ zu einem süßen Ostergeschenk für große und kleine Schokoladen-Liebhaber!

https://www.chocolissimo.de/do/item/3488-DEXXXX/Easter-Nest





Easter Set Happy

Wer für die Liebsten ein leckeres Präsent zu Ostern sucht, liegt mit diesem Geschenkset genau richtig! Das ‚Easter Set Happy‘ besteht aus einer Tafel aus zartschmelzender Vollmilchschokolade, auf der weiße und Zartbitterschokolade künstlerisch zu einem Ei-Motiv verwoben werden, sowie aus zwölf gefüllten Pralinen in der Form von kleinen Ostereiern. Vollendet wird das Oster-Set durch vier kleine Vollmilchschokoladen-Nester mit Nougat-Füllung, dekoriert mit einem Zucker-Ei. Die Oster-Schokoladen werden in einer eleganten rosé-farbenen Schachtel mit Schleife verpackt. Ein Ostergeschenk, das durch Geschmack und Aussehen überzeugt!

https://www.chocolissimo.de/do/item/8463-DEXXXX/Easter-Set-Happy





Weitere süße Osterprodukte sind unter dem folgenden Link zu finden: https://www.chocolissimo.de/do/cat/schokolade-zu-ostern



Den neuen Osterkatalog von CHOCOLISSIMO ist unter dem folgenden Link zu finden: http://img.chocolissimo.de/katalog/Ostern_2017.pdf





###





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.chocolissimo.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Marke CHOCOLISSIMO steht seit 2004 für exklusive Pralinen- und Schokoladenprodukte. Dank der engen Zusammenarbeit mit weltbekannten und erfahrenen Meister-Chocolatiers bietet das Portfolio von CHOCOLISSIMO neben Produktlinien, die auf klassischen Rezepten basieren, auch innovative Spezialitäten. Darüber hinaus können Kunden die Geschmacksrichtung, die Form, die Zutaten sowie die Verpackung ihrer Bestellung individuell gestalten. Da die Pralinen- und Schokoladenspezialitäten erst nach Bestelleingang per Hand und ohne Konservierungsstoffe angefertigt werden, ist eine hohe Qualität gesichert. Das Angebot von CHOCOLISSIMO richtet sich sowohl an Privatkunden als auch an Unternehmen. Gründer des Unternehmens sind Magdalena und Rafael Kladzinski.



Dies ist eine Pressemitteilung von

MM Brown Deutschland GmbH

Leseranfragen:

MM Brown Deutschland GmbH

Steffen Fölsch

Eschborner Landstraße 55

60489 Frankfurt am Main

Tel.: 069 / 348798 125

E-Mail: presse(at)chocolissimo.de

PresseKontakt / Agentur:

MM Brown Deutschland GmbH

Steffen Fölsch

Eschborner Landstraße 55

60489 Frankfurt am Main

Tel.: 069 / 348798 125

E-Mail: presse(at)chocolissimo.de

Datum: 24.01.2017 - 10:12

Sprache: Deutsch

News-ID 1447646

Anzahl Zeichen: 4473

Kontakt-Informationen:

Firma: MM Brown Deutschland GmbH



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 24.01.2017

Anmerkungen:



Bildmaterial kann beim Pressekontakt angefragt werden. Sollte es zu einer Veröffentlichung kommen, bittet CHOCOLISSIMO um einen Beleglink oder ein Belegexemplar.

Muster können beim Pressekontakt angefragt werden.

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.