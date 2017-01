Monitor-Stele, das ist ein Monitor-Stand mit Werbefläche.

Besser kann man einen Monitor nicht aufstellen. Der Monitor schwebt vor der großen Werbefläche. Die Befestigung und die Ansteuerung sieht man nicht.

Monitor-Stelen sind Werbewände mit Monitor

(firmenpresse) - Auf Messen und Veranstaltungen, aber auch in Empfangsbereichen werden heute große Monitore aufgestellt. Damit sollen bewegte Bilder als Information oder als Werbung präsentiert werden. Der Hersteller eventWALLs.de bietet einen mobilen Monitor-Stand an, der den Monitor mit einer großen Werbefläche kombiniert. Besser kann man ein Monitor nicht aufstellen, weil in der der Kombination von Monitor und Werbefläche ein optimierter Blickfang geschaffen wird. Jeder Screen bis 60 Zoll kann direkt auf der Werbefläche befestigt werden. Die stabile Halterung und auch die Ansteuerung auf der Rückseite sind dabei nicht sichtbar. Die Werbefläche dieser Stele wird in Breiten von 100 bis 200 cm angeboten. Mit einer Höhe des Systems von 200 oder 225 cm ist der Monitor optimal in Augenhöhe positioniert. Die von vorn nicht sichtbaren Standgewichte auf der Rückseite garantieren einen sicheren Stand der Werbewand auch mit einem großen Monitor. Weil auf der Vorderseite nur 1 mm des stabilen Rahmens zu sehen ist, wirkt der Stand sehr elegant. Da das verwendete Textil der Werbefläche umlaufend an allen Seiten im Aluminium-Profil geführt wird, ist es immer glatt und faltenfrei. Jeder kann diesen Monitor-Stand leicht aufstellen, weil alles vormontiert geliefert wird und weil alle Teile bedienerfreundlich beschriftet sind. Es wird kein Werkzeug benötigt, denn die Elemente werden nur mit Handschrauben fixiert. Es werden somit keine Fachkräfte benötigt. Der Monitor-Stand ist wirklich mobil. Das bedeutet, der Stand kann leicht transportiert und wieder aufgestellt werden. Das System kann also im Eingangsbereich stehen und zu jeder Messe und zu jedem Event mitgenommen werden. Der Hersteller eventWALLS.de macht es Ihnen leicht. Die Grafik wird auf reflexfreiem WallTex B1 umweltfreundlich ohne organische Lösungsmittel gedruckt. Dieses Textilbanner ist außerdem schnell austauschbar. Deshalb kann ein einmal gekauftes System vielfach für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden. Das spart Kosten. Der Hersteller eventWALLS.de bietet diese mobile Monitor-Stele direkt ohne Zwischenhändler an.





Kommentare zur Pressemitteilung