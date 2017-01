"colorbirds" - exklusiver Kick-Off-Event über den Dächern Münchens

"colorbirds" ist auf die Vermittlung von Premium-Eventpersonal spezialisiert. Geschäftsführerin Isabella Lauschner feiert ihr erfolgreiches Marktdebut mit einer glamourösen Kick-Off-Party.

Highlight und Blickfang für jede Veranstaltung: das Premium-Eventpersonal von "colorbirds"

(firmenpresse) - Isabella Lauschner, Gründerin und Geschäftsführerin von "colorbirds", darf sich über einen überaus gelungenen Unternehmensstart freuen. Erst seit wenigen Wochen am Markt, kooperierte die Unternehmerin bereits erfolgreich mit global brands wie Porsche, BMW und Tommy Hilfiger.



Ob Messen, Kongresse oder Tagungen, Fotoshootings, Promotion-Aktionen oder Abendevents, Isabella Lauschner sorgt mit ihren Hostessen, Models und Promotern für einen stilvollen und erfolgreichen Unternehmensauftritt. Die Unternehmerin, die bereits als Personalvermittlerin für Veranstaltungen von Hugo Boss, Daimler, Armani, Magnum, BMW, Fujitsu und Osram verantwortlich war, verfügt über langjährige Erfahrung und steht für ein hohes Maß an Professionalität, Kreativität, Engagement und Service.



"Nur schön sein, reicht bei uns nicht aus" sagt die zertifizierte Marketingmanagerin, "unser Anspruch geht weit darüber hinaus. Wir schulen unsere Damen und Herren aufgabenspezifisch vor ihrem Einsatz und tragen maßgeblich zum erfolgreichen Auftritt der Firmen bei. Zudem offerieren wir eine Auswahl an einheitlicher Business-Kleidung (passgenaue Kostüme, elegante Etuikleider), stilvolle Accessoires (Halstücher, Ketten, Gürtel) sowie einen Make-Up-Service".



Die erfolgreiche Unternehmerin, die sich selbst als "bunten Vogel" bezeichnet, hat u.a. in Miami und Madrid gelebt. Und auch ihr Team ist international aufgestellt, mit Damen und Herren aus Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland, Türkei, Russland, Brasilien und Afrika. Von einem anonymen, rein zweckmäßigen Arbeitsverhältnis ist Isabella Lauschner nicht überzeugt, sondern der persönliche Kontakt zu "ihren" colorbirds spielt eine ganz wichtige Rolle. Dieses starke Band zwischen Chefin und Mitarbeitern spüren und schätzen auch die Kunden und der Erfolg stellte sich mit Markteintritt am 1. Dezember 2016 im Turbo-Modus ein - in Form von Top-Kunden und Global Brands wie Porsche, Versace oder Tommy Hilfiger.



Ihren überaus gelungenen Start am Markt zelebrieren die "colorbirds" mit einer Kick-Off-Party am 25. Januar 2017 in München. Bei coolen Drinks, raffiniertem Italian Fingerfood und groovigem Sound feiern hochkarätige Gäste (u.a. von Constantin Film, ProSieben, RTL2, Bogner, Starwood Hotels und Artdeco) über den Dächern von Bayerns Hauptstadt. Für exklusives Entertainment sorgt der Showact von "Moving Art Studios". Ihre Performance "color in motion" wurde speziell für "colorbirds" kreiert.





http://www.colorbirds.de



