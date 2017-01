Doppelseitige Werbewände als Raumteiler

Die Messewände von eventwalls.de haben auf beiden Seiten eine Werbefläche. Frei aufgestellt sind sie ein schallschluckender Raumteiler.

Messewand doppelseitig als Raumteiler

(firmenpresse) - Auf Messen und Veranstaltungen werden immer mehr großformatige Werbewände mit bedruckten Textilbannern eingesetzt. Großformatige Bildflächen, Werbebotschaften und Informationen gehören heute auf jede Messe. Der Hersteller eventWALLs.de bietet diese Wandsysteme nicht nur einseitig, sondern auch doppelseitig an. Jede eventWALL kann auf beiden Seiten mit einem Textilbanner bespannt werden. Damit kann diese mobile Werbewand oder die mobile Messewand freistehend als Raumteiler eingesetzt werden. Es gibt noch einen Zusatznutzen: Durch den Einsatz von zwei Textilflächen haben Sie ein schallschluckendes Element im Raum, das Ruhe in den Messealltag bringt. Die Grafik wird auf nahtlosem und reflexfreiem WallTex B1 umweltfreundlich ohne organische Lösungsmittel gedruckt. Die Textilflächen der zweiseitigen Werbewand sind gestochen scharf bedruckt, auch Logos, Bilder und kleinste Schriften werden optimal wiedergegeben. Weil die Textilbanner aus WallTex B1 an allen vier Seiten der Werbewand im Aluminiumprofil geführt werden, sind sie absolut glatt und faltenfrei. Die Banner können sogar gewaschen werden. Außerdem sind sie schnell austauschbar, deshalb kann das System für viele Zwecke eingesetzt werden. Von vorn sehen Sie den stabilen Rahmen nur 1 mm breit. Für den Raumteiler verwendet eventWALLs.de flache runde Standfüße, die einen sicheren Stand garantieren und elegant aussehen. Die Standfüße sind silbergrau lackiert und passen perfekt zum silbern eloxierten Aluminium-Rahmen. eventWALLS.de ist der Hersteller und bietet die 2-seitige Werbewand direkt, ohne Zwischenhändler, an. Jedes Format bis 250 cm Höhe und bis zu 6 m Länge wird nach Kundenwunsch gefertigt. Es können auch zwei oder mehrere Wände im Winkel aufgestellt und fest verbunden werden. Weil das System vormontiert geliefert wird und weil alle Teile benutzerfreundlich beschriftet sind, kann es schnell ohne Werkzeug aufgestellt werden. Die Elemente werden nur mit Handschrauben fixiert. Jeder kann die doppelseitige Werbewand aufstellen, es werden keine Fachkräfte benötigt. Dieses Werbesystem ist wirklich mobil und kann leicht transportiert werden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://www.eventwalls.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

eventwalls.de

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

eventwalls.de

Am Schachtacker 34

31311 Uetze

info(at)eventwalls.de

PresseKontakt / Agentur:

eventwalls.de

Am Schachtacker 34

31311 Uetze

info(at)eventwalls.de

Datum: 24.01.2017 - 10:32

Sprache: Deutsch

News-ID 1447662

Anzahl Zeichen: 2261

Kontakt-Informationen:

Firma: eventwalls.de

Ansprechpartner: Peter Fronk

Stadt: 31311 Uetze

Telefon: 05173 24272



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 24.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 84 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung