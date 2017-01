Erfolgreiches Geschäftsjahr 2016

(firmenpresse) - Das Jahr 2016 war für Data Assessment Solutions das erfolgreichste Geschäftsjahr seit Gründung im Jahr 2008. Dank unserer engagierten MitarbeiterInnen haben wir neue Kunden gewonnen und Projekte mit bestehenden Kunden deutlich vorangetrieben.



Im Jahr 2017 wollen wir diese Erfolgsgeschichte fortschreiben. Das redesign unserer Software decídalo wird bereits von ersten Kunden getestet und soll im Anschluss an die Testphase nach und nach bei allen Kunden eingeführt werden. Das redesign ist praktisch selbsterklärend, weswegen aufwendige Einführungsprojekte bald der Vergangenheit angehören werden. Das Thema Maschine Learning wird für uns in 2017 noch wichtiger werden. Unsere BI Komponente DAS Analytics verwendet jetzt schon moderne Methoden des maschinellen Lernens, um Strukturen in Skill-Daten zu erkennen und diese für das Geschäft nutzbar zu machen. In Zukunft wollen wir Methoden des maschinellen Lernens auch dazu verwenden, den Aufwand für die Erhebung und Pflege von Skills-Profilen deutlich zu verringern, was unseren Kunden Zeit und Kosten spart. Auch die Suche nach Skills soll dadurch einfacher und besser werden.



Für 2017 rechnen wir mit neuen Projekten und erwarten weiteres Wachstum. Hierfür soll vor allem unser Team weiter ausgebaut werden. In allen Bereichen suchen wir deshalb nach neuen MitarbeiterInnen, mit denen wir unsere Projekte erfolgreich fortführen und neue Herausforderungen meistern wollen.



Unsere aktuellen Stellenausschreibungen finden Sie unter: http://www.data-assessment.com/einstieg-karriere/







