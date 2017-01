Verführen und Entführen

Im Februar rollt das Grand Hotel Les Trois Rois den roten Teppich für alle Verliebten aus. Ob eine besondere Reise zum Valentinstag oder einfach nur eine romantische Auszeit zu zweit — Vom 01. bis zum 28. Februar 2017 bietet das historische Hotel in Basel ein einzigartiges Erholungs- und Verwöhnpaket.

Paare werden mit einem Aperitif sowie einer stylischen Überraschungsbox „Boîte d'amour“, die exklusiv von Fleurs des Rois kreiert wurde, in einem Doppelzimmer mit Rheinblick empfangen. Mit Liebe zum Detail kreierte Blumenarrangements unterstreichen die hohen Qualitäts- und Serviceansprüche des Hotels. Im Zimmer freuen sich Gäste über eine kostenlose Minibar mit Bier, Snacks und nicht alkoholischen Getränken. Darüber hinaus erhalten Paare ein „Mobility Ticket“ zur freien Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in Basel. Damit lassen sich die wundervollen Basler Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel das Schweizer Kunstmuseum Fondation Beyeler, besonders leicht entdecken. Das Museum feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Zu diesem Jubiläum gastiert eine große Monet-Ausstellung in der Galerie — ein wundervolles Geschenk an alle Kunst- und Impressionismusliebhaber – nicht nur am Valentinstag. Der Tag klingt bei einem raffinierten Cocktail mit erlesenen Snacks in der Bar Les Trois Rois aus, die vom Magazin Falstaff zur schweizerischen Hotelbar des Jahres 2016 gekürt wurde.

Wer im Les Trois Rois Gast ist sollte auch die Gelegenheit nutzen das hoteleigene Restaurant Cheval Blanc zu besuchen. Unter dem deutschen Chef de Cuisine Peter Knogl erkochte sich das Restaurant 3 Sterne im Guide Michelin. Innerhalb der Schweiz ist das Cheval Blanc damit eines von insgesamt nur drei Restaurants, die sich diese besondere Ehrung erkochten. 2014 gingen Peter Knogl und sein Restaurant in die Geschichte der Kulinarik ein – erstmalig erreichte ein Hotelkoch mit 19 Punkten die Höchstnote im GaultMillau.





Die Überraschungsbox „Boîte d'amour“, sowie ein reichhaltiges Frühstück am Morgen, erhalten Gäste für 280 CHF pro Gast pro Nacht.







Das Grand Hotel Les Trois Rois liegt mitten in der pittoresken Altstadt Basels direkt am Rheinufer. Messezentrum, Museen und Shops sind von hier bequem zu Fuß erreichbar. Das historische Hotel ist eines der ältesten Stadthotels Europas und bietet 101 Zimmer und Suiten. Sie sind alle im Stil des Neoklassizismus oder des Art déco gestaltet und mit antiken Möbeln und Kunstgegenständen ausgestattet. Zu den kulinarischen Highlights gehören das Restaurant Cheval Blanc (3 Sterne im Guide Michelin 19 GaultMillau-Punkte), die Brasserie, das italienische Restaurant Chez Donati die Bar und der Salon du Cigare – legendär und einzigartig sind die Rheinterrassen im Sommer. Für feierliche Bankette und erfolgreiche Konferenzen empfehlen sich die sieben Konferenzräume und der wundervolle Salle Belle Epoque – alle Räume sind mit Tageslicht durchflutet und bieten modernste Infrastruktur.





