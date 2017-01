UFK Kabelbox revolutioniert Abschottungen im Systembodenbereich und unter Türen

Brandschutzexperte Wichmann auf der FeuerTRUTZ 2017

(firmenpresse) - Am 22. und 23. Februar präsentiert Brandschutzexperte Wichmann seine neue UFK Kabelbox auf der FeuerTRUTZ 2017 in Nürnberg. Die Box ist die deutschlandweit erste Lösung mit einer nationalen bauaufsichtlichen Zulassung für den Einbau im Systembodenbereich. Sie wurde speziell zur Abschottung (ohne Wandanschluss) von Leitungsdurchführungen, z.B. im Türbereich, entwickelt. Zudem stellt Wichmann an Messestand 607 in Halle 10.1 seine neue 3S Box vor, die für die Wahl zum "FeuerTRUTZ-Produkt des Jahres 2017" bereits unter die drei besten neuen Produkte gewählt wurde.

Die dreiseitige UFK Kabelbox entspricht in allen zu prüfenden Punkten der Feuerwiderstandsklasse S90 bzw. S120 und erhielt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Im Systembodenbereich und unter Türen ermöglicht sie die Verlegung von Doppelboden- oder Estrichträgerplatten direkt über der Kabelbox. Eine bis zu 1.000 °C hitzebeständige Silikatnadelmatte fungiert als Abdichtung des Spaltes zwischen Abschottung und Bodenplatte. Monteure sind in der Lage, die aufnehmbaren Bodenplatten als Revisionsöffnung zu nutzen, um das darunterliegende Schott flexibel nachzubelegen. Den zwischen Abschottungen und anderen Bauteilöffnungen geforderten Abstand von 20 cm dürfen Monteure anschließend zulassungskonform auf 5 cm reduzieren. (Ausführliche Informationen zur UFK Kabelbox sind auf der Website von Hersteller Wichmann einsehbar.)

Wand- und Deckendurchführungen abschotten

Mit großer Spannung erwartet Wichmann auch das Ergebnis der Wahl zum "FeuerTRUTZ-Produkt des Jahres 2017", für das die neue 3S Box nominiert ist. Im Rahmen der Nürnberger Messe werden die Gewinner bekanntgegeben, die durch eine Fachjury sowie Kunden und Leser des FeuerTRUTZ Magazins gewählt werden. Von den Funktionalitäten der zur Wahl stehenden 3S Box können sich Messebesucher live überzeugen. Die dreiseitige Box ist als Erweiterung der UFK Kabelbox ebenfalls zur Abschottung von an der Decke verlegten Kabeln in Wänden und an der Wand verlegten Kabeln in Decken zugelassen. Monteuren ist es einfach möglich, die 3S Box über den vorhandenen Leitungen am Bauteil zu verschrauben und anschließend in die Öffnung einzugipsen oder einzumörteln. Auch im langfristigen Einsatz punktet die 3S Box, wie alle Wichmann-Kabelboxen, durch die schnelle und unkomplizierte Nachrüstung von Kabeln.

Weitere Informationen zur 3S Box sind auf der Firmenwebsite von Wichmann zu finden.

Kurzporträt Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co KG:

Die Firma Wichmann entwickelt seit 1981 effiziente und nachhaltige Abschottungssysteme für den vorbeugenden baulichen Brandschutz. Als Gründer des Unternehmens setzte sich Walter Wichmann mit Erfolg das Ziel, die Abschottung von Kabeln und Leerrohren sowohl für den Installateur als auch für den Planer und Bauherren so einfach und schnell wie möglich zu machen. Er erfand und entwickelte eine Kabelbox mit einer Feuerwiderstandsklasse von 90 Minuten. Seit dem Jahr 2002 führen sein Sohn Georg Wichmann und seine Tochter Ursula Hillebrand das Unternehmen. Neben der ersten Wichmann-Kabelbox WD90 als Standarddurchführung für Kabel wurde das System über die Jahre für viele Einsatzzwecke weiterentwickelt. So bietet Wichmann heute ein großes Sortiment an Kabelbox-Lösungen für Leerrohrabschottungen, am Boden verlegte Kabel, flexible und hoch- schalldämmende Durchführungen u.v.m. Mit den EasyFoam-Kabelboxen und den EasyFoam-Stopfen wurde zudem eine einfache Lösung zur Rauch- und Schallabdichtung geschaffen. Forschung, Weiterentwicklung und die Herstellung der Kabelboxen geschehen im eigenen Haus. Aktuelle Zulassungen im Bereich Kabelboxen sowie Referenzen wie die Deutsche Bank-Hochhäuser in Frankfurt oder das neue RTL-Sendezentrum in Köln belegen die Marktführerschaft von Wichmann in diesem Segment. Weitere Informationen unter www.wichmann.biz.

