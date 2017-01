Teilnehmer für Studie gesucht

FIR erstellt Benchmarking für datenbasierte Dienstleistungen

(firmenpresse) - Aachen, 24. Januar 2017. Das Aachener Forschungsinstitut FIR an der RWTH Aachen führt gemeinsam mit einem Konsortium von sieben Industrieunternehmen eine Benchmarking-Studie zum Thema „Datenbasierte Dienstleistungen" durch. Die Ergebnisse dieser Studie sollen helfen, in der Praxis erfolgreiche Umsetzungen datenbasierter Dienstleistungen zu analysieren und somit Handlungsableitungen für andere interessierte Unternehmen zu identifizieren. Dazu werden Anbieter von datenbasierten Dienstleistungen gesucht, die damit einen hohen Kundenmehrwert erzielen und ihre Dienstleistungen möglichst effizient erbringen.

Das Konsortium besteht aus den Partnern Siemens AG, Thales Transportation Systems GmbH, innogy SE, TÜV Rheinland InterTraffic GmbH, Schweizerische Bundesbahnen SBB Cargo AG, SICK Vertriebs-GmbH und Drägerwerk AG & KGaA. Basierend auf den Ergebnissen der Studie wählt das Konsortium die fünf Unternehmen aus, die als Vorreiter bei der Realisierung datenbasierter Dienstleistungen auffallen. Die ausgewählten Unternehmen können sich anschließend bei gegenseitigen Besuchen den anderen prämierten Unternehmen und dem Konsortium noch einmal ausführlich vorstellen, bevor im Rahmen einer Abschlusskonferenz medienwirksam die Auszeichnungen vergeben werden.

Jeder Teilnehmer erhält zudem kostenlos und exklusiv eine detaillierte, anonymisierte Auswertung der Benchmarking-Studie.

Den Fragebogen und alle relevanten Informationen finden Sie unter ddl.konsortialbenchmarking.de. Informationen zum FIR an der RWTH Aachen: www.fir.rwth-aachen.de.



Über das FIR an der RWTH Aachen

Das FIR ist eine gemeinnützige, branchenübergreifende Forschungseinrichtung an der RWTH Aachen auf dem Gebiet der Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung mit dem Ziel, die organisationalen Grundlagen zu schaffen für das digital vernetzte industrielle Unternehmen der Zukunft. Das Institut begleitet Unternehmen, forscht, qualifiziert und lehrt in den Bereichen Dienstleistungsmanagement, Business-Transformation, Informationsmanagement und Produktionsmanagement. Als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen fördert das FIR die Forschung und Entwicklung zugunsten kleiner, mittlerer und großer Unternehmen. Seit 2010 leitet der Geschäftsführer des FIR, Professor Volker Stich, zudem das Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus. Im Cluster Smart Logistik ermöglicht das FIR eine bisher einzigartige Form der Zusammenarbeit zwischen Vertretern aus Forschung und Industrie.



FIR e. V. an der RWTH Aachen

