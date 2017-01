ROBE Equipment erleuchtet eine ganze Raffinerie

Die PCK Raffinerie mit Sitz in Schwedt/Oder gehört zu den Spitzenraffinerien Europas. Seit 1964 wird dort Rohöl verarbeitet und in Kraftstoffe umgewandelt.

(firmenpresse) - In unregelmäßigen Abständen lädt die PCK ihre Nachbarn ein und zeigt, was Neues in der Raffinerie entstanden ist. So auch im September 2016 zur PCK-Nacht. Diese sollte etwas Besonderes werden.



PCK erarbeitete ein für alle Altersgruppen interessantes Konzept. Insbesondere das Lichtdesign sollte für Aufmerksamkeit sorgen und die Gäste der Raffinerie begeistern. Hierfür wurde die Firma Veranstaltungsservice Wiebeck GmbH beauftragt.



Robert Scherel, Geschäftsführer des Unternehmens Wiebeck, berichtet: „Unser Materialeinsatz bestand aus 201 ROBE Robin 100 LEDBeam, acht ROBE Robin BMFL Blade, acht ROBE LEDBeam 1000, acht Robe DL4x, 70 LED-Blindern, 60 LED-Flutern und 100 LITECRAFT OutLED AT10.“ Scherel setzte in jedes der 196 Fenster des Verwaltungsgebäudes einen Scheinwerfer, verkabelte die Geräte miteinander und schuf so eine Licht-Matrix.



„Durch die von uns konstruierte Matrix konnten wir alle Scheinwerfer gemeinsam bewegen oder einzeln ansteuern, um Schriftzüge und Bewegung in das Verwaltungsgebäude zu bringen. Die Besucher waren schon am Eingang fasziniert und sprachlos vor Begeisterung“, so Robert Scherel.



Hinter dem Werkseingang schuf die Firma Wiebeck eine gemütliche Atmosphäre, die zum Verweilen einlud. Auch die Kühltürme der Raffinerie wurden gekonnt in Szene gesetzt. Dort bestand die Schwierigkeit darin, das ohnehin hell erleuchtete Werk auf einer definierten Fläche noch einmal besonders zu betonen. Anwohner, Medien und Mitarbeiter waren begeistert von den Farbspielen.













