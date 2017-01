STAR COOPERATION mit Bissantz Partner Award 2016 ausgezeichnet

(PresseBox) - Zum ersten Mal hat das Softwareunternehmen Bissantz & Company einen Projektpartner mit einem Partner Award ausgezeichnet. Die Auszeichnung ging an die STAR COOPERATION mit ihre Experten für After Sales.

Die beiden Unternehmen arbeiten seit vier Jahren gemeinsam in Business Intelligence-Projekten für Kunden aus unterschiedlichen Branchen. Dabei bringen die STAR-Berater ihre Prozessentwicklungs- und Umsetzungs-Expertise im Bereich Vertriebssteuerung, Retail Performance Management und Preismonitoring ein. Für die technische Implementierung und die Datenanalyse im betriebswirtschaftlichen Umfeld stellt Bissantz mit DeltaMaster ein leistungsfähiges BI-Tool zur Verfügung. ?Für uns sind Partner auf Augenhöhe mit innovativen Technologien ein wichtiger Faktor. So können wir die Herausforderungen unserer Kunden bestmöglich lösen?, beschreibt Simon Hartmann, Manager bei der STAR COOPERATION, das Verhältnis zu Bissantz. ?Wir sind sehr stolz, dass sich Bissantz für die Premiere des Partner Awards die STAR COOPERATION ausgesucht hat.?

Auch bei Bissantz schätzt man in der Zusammenarbeit mit STAR den partnerschaftlichen Aspekt. ?Durch unsere gemeinsamen Projekte bekommen wir regelmäßig Feedback aus der Praxis, wie wir unsere Softwarelösungen weiter verbessern können?, schildert André Schuster, Senior Partner-Manager bei Bissantz, die Vorteile der Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Beratungsunternehmen wie STAR. ?Für die Premiere unseres Partner Awards hätten wir uns keinen besseren Preisträger wünschen können.?



Seit der Gründung im Jahr 1997 begleitet die STAR COOPERATION ihre Kunden in zahlreichen Projekten in After Sales, Fahrzeugelektronik und Sales und bietet Beratungs- und Umsetzungslösungen in den Bereichen Technik, Logistik sowie Digital Business. Unternehmen unterschiedlichster Größe und Branchen profitieren von interdisziplinären Experten-Teams und gruppenübergreifenden Synergien. Die STARS vereint, neben Know-how und langjähriger Erfahrung, ganz besondere Werte: Verantwortung, Kompetenz und Leidenschaft.



Die STAR COOPERATION GmbH ist nach dem Qualitätsstandard ISO 9001:2008 zertifiziert.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Seit der Gründung im Jahr 1997 begleitet die STAR COOPERATION ihre Kunden in zahlreichen Projekten in After Sales, Fahrzeugelektronik und Sales und bietet Beratungs- und Umsetzungslösungen in den Bereichen Technik, Logistik sowie Digital Business. Unternehmen unterschiedlichster Größe und Branchen profitieren von interdisziplinären Experten-Teams und gruppenübergreifenden Synergien. Die STARS vereint, neben Know-how und langjähriger Erfahrung, ganz besondere Werte: Verantwortung, Kompetenz und Leidenschaft.

Die STAR COOPERATION GmbH ist nach dem Qualitätsstandard ISO 9001:2008 zertifiziert.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Star Cooperation GmbH

Datum: 24.01.2017 - 10:04

Sprache: Deutsch

News-ID 1447696

Anzahl Zeichen: 2213

Kontakt-Informationen:

Firma: Star Cooperation GmbH

Stadt: Böblingen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 9 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung