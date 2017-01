Neue Studie zeigt, dass Heimtiere die besten Freunde für Kinder sind

Neue Studie zeigt, dass Kindern ein Heimtier als Gefährte lieber

ist, als eigene Geschwister



Die Beziehung zu einem Heimtier ist für Kinder befriedigender als

die zu ihren Brüdern oder Schwestern; dies ergab eine neu

veröffentlichte Studie der Universität Cambridge. Kinder scheinen

sich mit ihren tierischen Gefährten auch besser zu verstehen, als mit

ihren Geschwistern. Die Studie bestätigt eine wachsende Menge von

Daten, die belegen, dass Heimtiere einen großen Einfluss auf die

kindliche Entwicklung haben und die sozialen Fähigkeiten und das

seelische Wohlbefinden von Kindern verbessern können.



Obgleich Heimtiere in westlichen Haushalten beinahe so häufig

anzutreffen sind, wie Geschwister, gibt es nur wenige Studien zur

Bedeutung der Beziehung zwischen Kindern und Heimtieren. "Wer schon

einmal ein Heimtier in seiner Kindheit geliebt hat, weiß, dass wir in

ihnen Begleiter und Ansprechpartner finden. Genauso, wie in

Beziehungen zwischen Menschen", so Matt Cassells, Leiter der Studie.

"Wir wollten wissen, wie stark ausgeprägt Beziehungen zu Heimtieren

im Vergleich zu anderen familiären Bindungen sind. Dadurch könnten

wir letztendlich auch herausfinden, inwieweit Tiere zu einer gesunden

kindlichen Entwicklung beitragen."



Die Studie, die im Journal of Applied Developmental Psychology

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0193397317300084)

erschien, wurde in Zusammenarbeit mit dem WALTHAM Zentrum für

Heimtierhaltung und Ernährung (ein Teil von Mars Petcare) sowie dem

Economic and Social Research Council als Teil einer umfangreicheren

Studie unter der Leitung von Prof. Claire Hughes im Institut für

Familienforschung der University of Cambridge, durchgeführt Die

Forscher befragten Kinder im Alter von zwölf Jahren aus 77 Familien



mit einem oder mehreren Heimtieren jeglicher Art und mehr als einem

Kind im Haushalt. Die Kinder berichteten über starke Beziehungen zu

ihren Heimtieren im Vergleich zu den Beziehungen zu ihren

Geschwistern. Hundebesitzer wiesen dabei ein geringeres Ausmaß an

Konflikten und eine größere Zufriedenheit auf, als dies bei anderen

Heimtieren der Fall war.



"Auch wenn Heimtiere einen vielleicht nicht völlig verstehen oder

verbal antworten können, vertrauten die Kinder ihren Tieren

mindestens genau so viel an, wie ihren Geschwistern", erklärte

Cassels. "Die Tatsache, dass Heimtiere uns nicht verstehen oder

antworten, kann sogar von Vorteil sein, weil sie dadurch absolut

unvoreingenommen sind. Während frühere Studien oftmals zu dem

Ergebnis kamen, dass Jungen stärkere Beziehungen zu ihren Heimtieren

hätten als Mädchen, ergaben unsere Forschungen genau das Gegenteil.

Jungen und Mädchen sind zwar gleichermaßen zufrieden mit ihren

Heimtieren, aber Mädchen berichteten über mehr Intimität,

Freundschaft und Konflikten mit ihrem Heimtier, als das bei Jungen

der Fall war. Das könnte darauf hindeuten, dass Mädchen auf

nuanciertere Weise mit ihren Tieren interagieren."



"Immer mehr Daten deuten darauf hin, dass Heimtiere einen

positiven Einfluss auf die Gesundheit von Menschen und den

gesellschaftlichen Zusammenhalt haben", so WALTHAM-Forscherin Nancy

Gee, Co-Autorin der Studie. "Die soziale Unterstützung, die

Heranwachsende von ihren Heimtieren erhalten, könnte dem psychischen

Wohlbefinden im weiteren Verlauf des Lebens durchaus förderlich sein.

Aber noch haben wir eine Menge über die langfristigen Auswirkungen

von Heimtieren auf die kindliche Entwicklung zu lernen."



