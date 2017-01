Neues aus der Praxis von Dr. Voigt: Plasmage® und PQAGE? - Peeling

Das Plasmage®-Gerät (Bildquelle:©Brera Medical Technologies S.r.l.)

(firmenpresse) - Neues aus der Praxis von Dr. Voigt: Plasmage® und PQAGE? - Peeling

Die Industrie stellt sich zunehmend auf die Bedürfnisse der Menschen nach minimal-invasiven Behandlungsmaßnahmen ohne lange Ausfallzeit ein. Zwei interessante Neuheiten haben wir in unserer Praxis eingeführt:

Das Plasmage®-Gerät ist ein neuartiges mikro-chirurgisches Instrument, das auf der Basis von Plasma (Plasma = 4. Aggregatzustand - fest, flüssig, gasförmig) arbeitet.

Unsere Sonne und das Weltall bestehen zum großen Teil aus Plasma. Auf der Erde kommt Plasma u.a. bei Polarlichtern und Gewitterblitzen vor. Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren funktionieren mittels Plasma. In der Medizin wird Plasma seit vielen Jahren zum Sterilisieren von Instrumenten, zur Behandlung chronischer Wunden und in der HNO-Chirurgie verwendet.

PLASMAGE® erzeugt ein atmosphärisches Plasma durch Entladung elektrischer Energie, sobald die Nadelspitze ca. 0,5 mm nah an die Hautoberfläche herangeführt wird. Es fließt jedoch kein elektrischer Strom durch den Körper der Patienten.

PLASMAGE® verwendet einen fraktionalen, d.h. gepulsten Modus ("Fractional Plasma"). Diese spezielle Form der gepulsten Energieabgabe sorgt für eine punktuelle, blitzschnelle Gewebeerhitzung, die zur Sublimation (Verdampfung) führt, aber gleichzeitig nur eine sehr geringe thermische Belastung der Umgebung bewirkt. Somit besteht ein geringes Risiko von Nebenwirkungen (v.a. Pigmentschäden) durch Überhitzung des Gewebes.

Die eingesetzte Energie beträgt nur einen Bruchteil (max. 3 Watt) im Vergleich zu Laser oder Radiofrequenz-Geräten (meist 10 - 50 W). Die Wirkung tritt nur an der Stelle ein, an der das Plasma auftrifft. Die speziell für die Lidstraffung entwickelte Variante Blefaroplasma® stimuliert durch Mikrowunden an der Hautoberfläche eine natürliche Regeneration der behandelten Haut. Es werden Wundheilungsprozesse angekurbelt, durch zur Straffung der Haut führen. Durch die geringe Energie und die sterilisierenden Eigenschaften des Plasmas heilen die behandelten Hautstellen sehr schnell und i.d.R. ohne Komplikationen ab.

Blefaroplasma® kann immer dann erfolgreich durchgeführt werden, wenn an den Augenlidern ein Überschuss an Haut vorhanden ist. Die Abheilungszeit ist mit 3-4 Tagen sehr kurz (weekend procedure). Meist sind ein bis zwei Behandlungen im Abstand von 4 Wochen nötig, um ein deutlich sichtbares Ergebnis zu erzielen. Die Hauptindikation sind Ober- und Unterliderschlaffungen, die noch nicht so ausgeprägt sind, als daß eine operative Straffung nötig wäre. Die Kosten liegen bei 500 EUR pro 2 Lider.

Darüberhinaus kann das Plasmage®-Verfahren auch zur schonenden Abtragung/Verdampfung von gutartigen Hautveränderungen in empfindlichen Regionen, zB von Xanthelasmen oder Syringomen (kleine Lidgeschwülste) mit kurzer Abheilungszeit eingesetzt werden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PQAGE?-Peeling

Bei dem innovativen PGAGE?-Peeling aus der Promoitalia-Forschung handelt es sich um ein effektives, aber gleichzeitig sehr schonendes Peeling zur Hautstraffung, Aufhellung von Pigmentflecken und Entfernung von Hautunreinheiten. Es enthält TCA (Trichloressigsäure) in einer Konzentration von 30-35% (was einem mitteltiefen Peeling entspricht), Urea Peroxid (2-5%), Coenzym Q 10 (Anti-Aging-Enzym)(1-5%) und Kojisäure (bleichende Säure)(5-10%). Das Peeling strafft durch eine spezielle Galenik tiefere Hautschichten, ohne zu einer Zerstörung oberflächlicher Hautschichten zu führen. Hierdurch gibt es nicht die bei TCA-Peelings sonst übliche Verkrustung für eine Woche.

Da das Peeling sehr schonend ist und praktische keine "downtime" mit sich bringt, ist es auch für die sensible Haut geeignet, kann ganzjährig angewendet werden und stellt eine echte "lunchtime procedure" dar. Das Peeling kann mit einem Abstand von 1-2 Wochen mehrmals durchgeführt werden. Die Kosten liegen bei 200 EUR pro Peeling.





