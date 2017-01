Mit Samicap Fußball für den guten Zweck

Die Marke Samicap ist für eine kleine Revolution im Fußballtraining bereits international bekannt. Jetzt bietet der Kauf des praktischen Trainingsgeräts auch einen ideellen Mehrwert. Denn die Samicap Group unterstützt den SOS-Kinderdorf e.V.

CEO Ozan Capan beim Ausführen der #samicap-challenge (Bildquelle: @Copyright-Samicap Group)

(firmenpresse) - Samicap ist ein innovatives Gerät für das Fußballtraining, das unter anderem mit über 200 Möglichkeiten für das Üben von Torschuss, Dribbling, Ausdauer und Balltechnik genutzt werden kann. Gründer der Samicap Group, Ozan Capan, kündigte jetzt an, ein großes soziales Projekt zu starten, das sich insbesondere an Fußballer richtet. Unter dem Hashtag #samicap-challenge soll sich die Spendenaktion in den sozialen Netzwerken verbreiten.

Im Rahmen einer Challenge fordert Ozan Capan Fußballer und Fans auf, Videos ins Netz zu stellen - natürlich mit dem Samicap Trainingsgerät. Dieses soll einmal angespielt werden, der zurückfliegende Ball aus der Luft angenommen und direkt in eine Mülltonne gekickt werden. Diese sportliche Herausforderung macht nicht nur Spaß, sondern bietet Möglichkeit sich mit Profis zu messen und kommt vor allem direkt den SOS-Kinderdorf-Einrichtungen zugute. Denn mit jedem auf Facebook veröffentlichtem Videoclip und gekauftem Samicap-Gerät für Fußballtraining wird an die Kinder ein großer Teil des Kaufpreises gespendet.

Die Non-Profit-Organisation SOS-Kinderdorf e.V. ist seit über 60 Jahren aktiv. In den 40 Einrichtungen des SOS-Kinderdorf e.V. wurden bereits über 95.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene dauerhaft oder zeitweise betreut, beraten oder ausgebildet. Auf der ganzen Welt haben schon 1,5 Millionen Kinder ein neues Zuhause gefunden. Diese Hilfe wird allein durch freiwillige Spenden möglich. Mit dem Kauf von Samicap profitiert SOS-Kinderdorf Deutschland während der Challenge direkt von der Hilfe der Fußballfans.

Ozan Capan versteht das Projekt als Dank für den Erfolg von Samicap. Er möchte davon et- was zurückgeben - an diejenigen, die es wirklich nötig haben. Parallel zur Social Media-Aktion #samicap-challenge, wird ein Crowdfunding laufen, das für zusätzliche Spenden sorgen soll. Die Bundesliga- partner von Samicap und einige Fußballprofis haben bereits ihre Unterstützung zugesagt. Dazu kommt ein besonderer Clou für die Fans. Denn die Sportgeräte von Samicap werden während der Aktion zu einem reduzierten Preis verkauft.





