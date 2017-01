Tamara Schenk erhält 2016 zum wiederholten Mal den Best Sales Blogger Award

Tamara Schenk überzeugt erneut mit ihren Einblicken und Erkenntnissen zu allen Aspekten von Sales Enablement auf ihrem mehrfach ausgezeichneten Blog Sales Enablement Perspectives

(firmenpresse) - Wiesbaden, 12. Januar 2017. Tamara Schenk, Research Director bei CSO Insights und mehrfach ausgezeichnete Sales Enablement Führungspersönlichkeit, hat in 2016 erneut den Award zum Best Sales Blogger erhalten. Bereits im vorhergehenden Jahr konnte sie durch ihren Blog Sales Enablement Perspectives, erreichbar unter http://blog.tamaraschenk.com, die Jury überzeugen und sich gegen die Konkurrenz durchsetzen.

Der Best Sales Blogger Award wird jährlich von Il Commerciale – The Salesman vergeben und wird weltweit ausgeschrieben. Der Preis dient als Initiative, die besten Inhalte zum Thema Sales aus Print und Web hervorzuheben und zu unterstützen.



"Ich bin glücklich und dankbar, diesen Award zum zweiten Mal in Folge gewonnen zu haben,“ teilte uns Frau Schenk in einem kurzen Statement mit. „Was ich schreibe ist sicherlich die Basis der Auszeichnung, aber auch die Darbietung, also meine Website, hat sicherlich einen ganz erheblichen Einfluss gehabt! Durch GoertzConsult wurde mein Blog neu gestaltet und auf den neuesten Stand gebracht - danke!“

Christoph Goertz, Inhaber und Geschäftsführer der GoertzConsult GmbH, betonte die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Frau Schenk und gratuliert zu ihrem wiederholtem Sales Blogger Award: „Ich bin vom andauernden Erfolg von Frau Schenks Blog beeindruckt und gratuliere ihr ganz herzlich. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Frau Schenk hat uns sehr viel Spaß gemacht. Es freut mich sehr, dass wir die technologische Grundlage für ihre hervorragende Arbeit im Sales Enablement stellen dürfen.“



Die GoertzConsult GmbH, verantwortlich für die Konzipierung, Gestaltung, technische Umsetzung, Verwaltung und Sicherheit des Blogs, freut sich auch weiterhin die technische Seite des Blogs unterstützen zu dürfen und gratuliert Frau Schenk ganz herzlich.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://goertzconsult.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über die GoertzConsult GmbH



Die GoertzConsult GmbH mit Sitz in Wiesbaden ist eine seit 2005 bestehende Unternehmensberatung, die sich auf die Bereiche BI – Business Intelligence und Webseiten & Portale spezialisiert hat. Mit ihrem Know-how unterstütz sie Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Ideenuni Visionen.



Dies ist eine Pressemitteilung von

GoertzConsult GmbH

Leseranfragen:

Christoph Goertz

GoertzConsult GmbH

Adolfstr. 8

65185 Wiesbaden

telefon +49 (611) 45052-16

fax +49 (611) 45052-50

info(at)goertzconsult.de

http://www.goertzconsult.de

PresseKontakt / Agentur:

Christoph Goertz

GoertzConsult GmbH

Adolfstr. 8

65185 Wiesbaden

telefon +49 (611) 45052-16

fax +49 (611) 45052-50

info(at)goertzconsult.de

http://www.goertzconsult.de

Datum: 24.01.2017 - 11:59

Sprache: Deutsch

News-ID 1447758

Anzahl Zeichen: 2027

Kontakt-Informationen:

Firma: GoertzConsult GmbH

Ansprechpartner: Christoph Goertz

Stadt: Wiesbaden

Telefon: +49 611-45052-15



Meldungsart: Kooperation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 24.02.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 92 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung