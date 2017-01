Fresh Taiwan: Innovativ und kreativ - Design Made in Taiwan Neue Designprodukte auf der Ambiente 2017

Auf Initiative des taiwanischen Kultusministeriums repräsentieren ausgewählte junge Talente, Designstudios und taiwanische Marken auf der Ambiente 2017 die Designkompetenz Taiwans.

Fresh Taiwan: F (Float) Barstool von chihong

(firmenpresse) - Fresh Taiwan heißt das Projekt, das für Design Made in Taiwan steht und somit für das Innovationsvermögen einer neuen Generation kreativer Designer.



Die taiwanische Kreativwirtschaft zu fördern und deren Designprodukte bekannter zu machen ist die Leitidee von Fresh Taiwan, mit der man sich auf der Messe multidimensional präsentiert.



Ob Möbel, Beleuchtung, Dekoration, Lifestyle & Home Accessoires oder Tabletop Produkte: Die Designer sind innovativ im Umgang mit Formen und Farben, kombinieren Technik mit Naturmaterialen oder reflektieren charmant, welchen zusätzlichen - auch spielerischen - Nutzen einzelne Produkte haben können.



So präsentiert sich bei Fresh Taiwan die Marke Lilt unter anderem mit der Leuchte Pooh Pumplight, die sich nicht bloß einschalten, sondern deren Leuchtkraft sich aufpumpen lässt und den Raum so immer weiter erhellt. DAQUICONCEPT bringt den Vogelkäfig JinGoo, der gleichzeitig dekoratives Objekt, Beleuchtung und Bluetooth-Lautsprecher ist.

eguchitoys zeigt unter anderem ein sanft schwingendes Pelikan-Mobile und bei Haoshi schützt eine Gruppe von Zugvögeln die Wanduhr Migrantbird X Clock. Eyecandle interpretiert den irischen Hasen als manuell gefertigte Duftkerze neu und YenChenYaWen experimentiert mit Jesmonite und Kupfer bei der Herstellung des dekorativen Schmucktellers Jewellery Tray.

chihong inspirierte das Wasser beim Entwurf des F (Float) Barstool, der an Objekte erinnert, die im Wasser treiben und Celia&Perah bringt einen aus edlem Holz handgefertigten Bluetooth-Lautsprecher. Danzo Studio widmet sich dem Thema Organisation und gestaltet die Landscape Organizer Boxes so, dass ein funktional-ästhetisches Landschaftsbild entsteht. Die Y2 Stool Series von LoLat bestechen durch die Leichtigkeit des Materials und ihre Optik, daneben wird Tableware gezeigt.







Am Gemeinschaftsstand Fresh Taiwan zeigen die speziell für das Projekt nominierten Marken auch weitere Produkte, die Endverbraucher bisher vor allem in Onlineshops erwerben können und für die auf der Ambiente weitere Handelspartner im deutschsprachigen Raum gewonnen werden sollen.





Die umfangreiche Präsentation auf der Messe dokumentiert auch den hohen Stellenwert, den die Kreativbranche in Taiwan einnimmt:



Innerhalb einer Generation entwickelte sich Taiwan von agrarischer Prägung und arbeitsintensiver Industrie zu einer technologiebasierten Volkswirtschaft, heute unter anderem geprägt von IT-Produktion, Maschinenbau und der stetig wachsenden, multidimensional aufgestellten Kreativindustrie.



Diese national und international umfassend zu fördern sowie das Bewusstsein für "Design Made in Taiwan" zu stärken, ist auch Aufgabe des Taiwan Design Centers TDC. Die Organisatoren des Messeauftritts auf der Ambiente verstehen sich in beratender Funktion auch als Service-Plattform für die Unterstützung des originären taiwanischen Designs und der Kreativwirtschaft, die zunehmend Aufmerksamkeit erregt und internationale Wertschätzung genießt.



Weitere Informationen über das Engagement des Kultusministeriums gibt es unter http://english.moc.gov.tw



Wer mehr über die Aktivitäten des Taiwan Design Centers erfahren möchte, findet diese unter http://www.tdc.org.tw



Über Fresh Taiwan informiert die Website http://ccimarketing.org.tw/en und weitere News gibt es unter http://www.facebook.com/ccimarketing











http://ccimarketing.org.tw/en



Taiwan Design Center TDC

Lindenstraße 82, 50674 Köln

Firma: Taiwan Design Center TDC

Ansprechpartner: Julie Ulrike Lanz

Stadt: Köln

Telefon: +49 221 210061



