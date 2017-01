"Maischberger"

"Polizisten - Prügelknaben der Nation?"



Als TV-Ermittler begeistern sie Millionen Zuschauer, in der

Realität dagegen ernten sie meistens Mitleid: Polizisten. Sie sind

miserabel bezahlt, müssen ohne Ende Überstunden machen, stehen oft am

Pranger und werden respektlos behandelt. Und das, obwohl sie für

unsere Sicherheit verantwortlich sind. - Überfordern wir die

Polizeibeamten? Hat sie die Politik jahrelang im Stich gelassen?



Die Gäste:



Regine Lenders (Polizeihauptkommissarin) Nick Hein (ehemaliger

Bundespolizist) Christopher Lauer (Ex-Piratenpolitiker) Heike

Osterberg (Blumenhändlerin und Diebstahlopfer) Rainer Wendt

(Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft) Jens Gnisa

(Vorsitzender Deutscher Richterbund)



Regine Lenders



"Beschimpfungen wie 'Auf die Fresse, Politesse' gehören leider zu

unserem Joballtag", sagt die Hamburger Polizeibeamtin. Einen Autodieb

habe sie so oft auf frischer Tat verhaftet, dass sie seine

Personalien auswendig kannte. Und Serientäter hätten ihr ins Gesicht

gesagt: "Ihr seid zu lasch". Regina Lenders fühlt sich wie viele

ihrer Berufskollegen im Stich gelassen. Nach 37 Berufsjahren, die

meisten davon als Streifenpolizistin, ist sie trotzdem überzeugt,

dass die bestehenden Gesetze ausreichten, wenn Richter den

Strafrahmen voll ausnützen würden.



Nick Hein



Elf Jahre lang war er als Bundespolizist auch am Kölner

Hauptbahnhof im Einsatz und weiß, wie frustrierend und demotivierend

die Arbeit für die Sicherheitsbeamten mit Kleinkriminellen an einem

solchen Verbrechensschwerpunkt ist. Der 32-Jährige beklagt den

mangelnden Rückhalt der Gesellschaft für Polizisten. "Viele absolut

korrekte Amtshandlungen werden von den Mitbürgern schräg bewertet.

Viele Kollegen trauen sich nicht mehr, ihre Arbeit frei auszuführen,



da man ihnen sofort mit einem Disziplinarverfahren droht", sagt Nick

Hein.



Christopher Lauer



Der ehemalige Berliner Abgeordnete kritisiert die in seinen Augen

populistischen Forderungen der Polizeiführung nach mehr Personal und

mehr Geld. Tiefgreifende Reformen innerhalb des Polizeiapparates

seien bitter nötig, glaubt der frühere Piraten-Politiker. "Die

Politik und die Öffentlichkeit muss die Polizei immer wieder daran

erinnern, dass in einer Demokratie nicht jede Polizeimaßnahme möglich

ist", sagt Christopher Lauer, der im letzten Jahr der SPD beitrat.

"Daher muss insbesondere Kritik an Polizeieinsätzen immer möglich

sein."



Heike Osterberg



Die Berliner Blumenhändlerin wird regelmäßig Opfer von Diebstahl

und Einbruch. Als ein Dieb besonders dreist vorging, veröffentlichte

Heike Osterberg das Video einer Überwachungskamera im Internet.

Innerhalb weniger Tage schauten sich Hunderttausende Menschen den

Clip an. Obwohl der Täter wiedererkannt wurde, verliefen die

Ermittlungen im Sande. "Wir waren der Polizei wohl nicht wichtig

genug", klagt Heike Osterberg.



Rainer Wendt



Der Hauptkommissar beklagt Respektlosigkeit und zunehmende Gewalt

gegenüber Polizisten: "Die Attacken gehen bis hin zum gefährlichen

Einsatz von Steinen, Flaschen und Metallstangen. Die Hemmschwelle

nimmt immer stärker ab." Der Gewerkschaftschef kritisiert auch

fehlende Anerkennung von Seiten der Politik und eine zu lasche

Justiz. "Wir erleben es immer wieder, dass Täter sofort wieder laufen

gelassen werden. Sie gehen, triumphierend und höhnend aus dem

Gerichtssaal an uns vorbei. Das zermürbt auch die Polizei."



Jens Gnisa



Den Vorwurf, deutsche Gerichte urteilten oft zu milde, hält der

Jurist für grundfalsch: "Eine Strafjustiz muss sich daran messen

lassen, ob sie ihr wichtigstes Ziel erreicht: Verbrechen verhindern

oder zumindest reduzieren." Und das sei zweifellos der Fall, sagt der

Direktor des Bielefelder Amtsgerichts: "Die Kriminalität in

Deutschland ist in den vergangenen Jahren in fast allen Delikten

gesunken." Auch die Forderung nach höheren Strafen sei nicht

zielführend. "Kein Einbrecher würde dadurch abgehalten, denn er geht

davon aus, dass er nicht geschnappt wird", erklärt Jens Gnisa.



