COSMO CONSULT-Cloudlösung Dynamics 365 wird zu COSMO 365

(PresseBox) - Die bewährten COSMO CONSULT-Dynamics 365-Cloud-Business-Lösungen, die speziell für kleinere Unternehmen und Startups konzipiert sind, werden zukünftig unter der Marke ?COSMO 365? angeboten. Mit dem neuen Namen unterstreicht Europas führender Microsoft-ERP-Anbieter COSMO CONSULT die enge Verbindung der Dynamics 365-Lösungen mit dem eigenen Produkt- und Dienstleistungsportfolio. Gleichzeitig verstärkt die COSMO CONSULT-Gruppe damit ihr Engagement im Bereich der Microsoft Dynamics-basierten Cloud-Angebote, die den Kunden gemäß der Microsoft-Strategie ?Cloud first, Mobile first? einen einfachen und wirtschaftlichen Zugang zu modernen digitalen Unternehmenslösungen bieten.

COSMO 365 ermöglicht insbesondere kleineren Unternehmen und Startups einen schnellen und unkomplizierten Einstieg in die ERP-Welt. Das Konzept basiert auf vorkonfigurierten ERP-Paketen, die Microsoft Dynamics-Technologie mit den marktführenden COSMO CONSULT-Branchenfunktionalitäten kombinieren und per Cloud-Services zur Verfügung stehen. Auf diese Weise profitieren die COSMO 365-Kunden von den Vorteilen moderner ERP- und Branchenlösungen auf Basis von Microsoft Dynamics ohne die Notwendigkeit einer aufwendigen Vor-Ort-Implementierung bzw. der Unterhaltung eigener IT-Ressourcen für Betrieb, Wartung und Instandhaltung.

Die im Rahmen des INNOVATIONSPREIS-IT 2016 in die Gruppe der Besten gewählte Lösung COSMO 365, kann per Mietmodell mit monatlichen Beiträgen und einer ebenfalls monatlichen Kündigungsfrist lizenziert werden. Die Pakete beinhalten zusätzlich Trainingsmaterialien sowie Gruppenschulungs-Angebote um den Implementierungsaufwand möglichst klein zu halten. Das Cloud-Angebot von COSMO 365 sorgt zudem dafür, dass Updates inklusive aller steuerlichen und gesetzlichen Aktualisierungen automatisch eingespielt werden, so dass die Anwender immer mit der neuesten Version arbeiten.



Durch die vertiefte Integration von COSMO 365 in den internationalen Unternehmensverbund stärkt die COSMO CONSULT-Gruppe ihr Engagement im zukunftsweisenden Cloud-Segment. Umgekehrt profitiert COSMO 365 von den umfangreichen Service- und Supportangeboten und von dem breiten Spektrum des COSMO CONSULT-Lösungsportfolios. ?Wichtig ist, dass sich für unsere bestehenden Kunden nichts ändert, außer dass ihre Unternehmenslösung jetzt nicht mehr Dynamics 365, sondern COSMO 365 heißt?, unterstreicht Klaus Aschauer, Vorstand der COSMO CONSULT AG. ?In Zukunft werden aber sowohl unsere Bestandskunden als auch Neukunden viele zusätzliche Möglichkeiten erhalten, ihre Cloud-Lösungen an individuelle Anforderungen anzupassen.?

Ebenso wie für Microsoft ist die Cloud auch für COSMO CONSULT einer der wichtigsten Zukunftstrends im Umfeld von Unternehmenslösungen. Dass im Zeitalter der digitalen Transformation nicht nur Großunternehmen, sondern auch KMUs und speziell Startups mithilfe von Cloud-Services die neuen intelligenten Funktionalitäten nutzen können, ist für Klaus Aschauer das zentrale Motiv von COSMO 365: ?Moderne Business-Lösungen stellen heute nicht mehr nur bloße Werkzeuge für einzelne Aufgaben zur Verfügung ? sie sind selbst Produktionsmittel geworden und spielen eine entscheidende Rolle für die Wettbewerbsfähigkeit. Mit COSMO 365 stärken wir unser Commitment im Cloud-Bereich und bieten insbesondere den kleineren Unternehmen einen wirtschaftlichen und sicheren Zugang zu den top-aktuellen Informationstechnologien.?



Die COSMO CONSULT-Gruppe hat sich mit 650 Mitarbeitern in 31 Niederlassungen weltweit- davon 11 in Deutschland - auf die Implementierung und das Systemmanagement von Branchen- und Business-Lösungen auf Basis moderner Software Technologien spezialisiert. Neben branchenorientierten Gesamtlösungen für mittelständische Fertigungs-, Dienstleistungs- und Handelsunternehmen steht ein umfangreiches Angebot an Branchen- und Speziallösungen auf Basis von Microsoft Dynamics und QlikView zur Verfügung. Ergänzt wird das Leistungsspektrum durch das Dokumentenmanagement- und Portalsystem Microsoft SharePoint. Alle Programme fügen sich nahtlos in die Systemwelt von Microsoft Dynamics ein.





