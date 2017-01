Yoga trifft Wandern

Neue Symbiose im Hotel Schwarzschmied

(firmenpresse) - München/Lana, 24. Januar 2017: Yoga vermag Körper und Psyche zu trainieren und Harmonie zu schaffen, vorausgesetzt das Bewusstsein lässt sich darauf ein. Schon simple Einstiegsfiguren trainieren den Körper überraschend effektiv und schaffen erste Erfolgsmomente. Die rundum stärkenden Facetten des Yoga sind in diesem Jahr wieder tragendes Element im Hotel Schwarzschmied in Lana, Südtirol, und werden durch Bewegung an der frischen Luft ergänzt.

Yoga als eine Lebensart, nicht nur als sportliche Ablenkung im Alltag, ist eine Philosophie, die sich ganzheitlich positiv auswirken kann - auf Fitness, Geist und Konzentration. Stefanie Dariz, die hausinterne Yoga-Lehrerin, führt Gäste schonend aber dynamisch durch verschiedenen Asanafolgen. Die angebotenen Yoga-Retreats des Hotel Schwarzschmied helfen, Raum und Zeit neu wahrzunehmen. Die diesjährigen, renommierten Gastreferenten des Hotels setzen in ihren Kursen unterschiedliche Schwerpunkte und geben den Yogis Freiraum, neue Yoga-Disziplinen zu entdecken.

Chuck Miller praktiziert seit 1971 intensiv Yoga und sammelte unter Anderem in den USA und Mysore, Südindien, Erfahrung. An der renommierten Yoga Works in Santa Monica, die er teilbesitzt, trainiert Chuck als Ashtanga Yoga Director erfolgreich seit 16 Jahren. In seinen Kursen richtet er den Fokus auf das holistische Ashtanga Yoga, das ihm als kraftvolle Methode und im gleichen Atemzug als philosophisches System dient. Chuck ist bekannt für seine behutsamen aber wohlüberlegten Korrekturgriffe, in denen seine Schüler einerseits Rückversicherung und andererseits neue Herausforderungen finden.

Elena Mironov, eine dänische Yoga- und Meditations-Trainerin, Autorin und Komponistin, hat bereits über 800 Stunden Yoga-Retreats in Europa, Afrika, Asien, Island und Amerika geleitet. Elenas Einheiten zeichnen sich durch Wärme und atmungsgeführte Bewegungen aus, wobei sie das Flow-Erleben als erhebenden Ansatz fördert. Als Expertin in Ayurveda, elementarer Vinyasa and Nidra Yoga verbindet sie in ihren Retreats gekonnt ihr Fachwissen aus Yoga-Studium, Psychologie, Stimmtechnik und Musik.

Yoga & Wandern - Zur inneren Ruhe finden und im Anschluss die weite Berglandschaft Südtirols entdecken: Im Hotel Schwarzschmied verbinden sich Yoga und Wandern. Die Arrangements des Hotels beinhalten neben drei täglichen Yoga-Einheiten und Wellness-Gutschein eine geführte Wanderung mit ausgebildetem Bergführer sowie Slow-Food im Hotelrestaurant "La Fucina".

Termine 2017:

Yoga-Retreats mit Stefanie Dariz:

-10. - 14. Mai 2017

-18. - 22. Oktober 2017

Yoga-Retreats mit Elena Mironov

-3. - 6. Juli 2017

-2. - 5. November 2017

Ashtanga Yoga-Retreat mit Chuck Miller:

-28. Juni - 2. Juli 2017

Meditations- und Yoga-Retreat mit Christian Mark Bauer:

-13. - 16. Juli 2017

Yin Yoga mit Boris Plücken:

-17. - 24. September 2017

Yoga-Retreat mit Nora Ndrenika

-16. - 19. November 2017





In Lana, umringt von den unzähligen Obstgärten und Weinreben der größten Obstbaugemeinde Südtirols und nur wenige Kilometer von Bozen und Meran entfernt, liegt das Hotel Schwarzschmied. Das seit 1981 als Familienunternehmen geleitete Hotel wurde 2015 umfassend erweitert und beherbergt nun 55 Zimmer und Suiten, 26 davon im neuen Gartenflügel "Glücksschmiede". Im an das Schwarzschmied angrenzenden Schwarzbauergarten aus dem 17. Jahrhundert wachsen frische Zutaten, die im neuen Hotelrestaurant "La Fucina" Verwendung finden. Die Inhaber-Familie Dissertori bietet Gästen im Schwarzschmied während ihres Aufenthalts die Gelegenheit dazu, Schmied des eigenen Glückes zu werden. Im ersten Lebenskunst-Hotel Südtirols lassen sich Urlauber von der ausgeglichenen Lebensart der Region inspirieren, um durch Meditation, Kreativität, Bewegung und Entspannung die Kunst zu leben zu erlernen. Weitere Informationen unter www.schwarzschmied.com.

