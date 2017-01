Dachstein West: Allianz für den perfekten Skiurlaub

(firmenpresse) - Gemeinsam stärker: Nach diesem Motto kooperieren in der Region Dachstein West 70 Betriebe miteinander, darunter Bergbahnen, Hotels, Tourismusverbände, Skischulen und Ski-Ausrüster. Erklärtes Ziel sind noch mehr „Likes“ für die aufstrebende Tourismusregion.



Zur Skiregion Dachstein West zählen das oberösterreichische Gosau und die beiden Salzburger Gemeinden Russbach sowie Annaberg. In der bundesländerübergreifenden Region haben 70 Tourismusbetriebe eine Ski-Alpin-Allianz gebildet, um der gesamten Region mit ihren 119 Pistenkilometern noch mehr Zugkraft zu verleihen. Mit im Boot sind neben Bergbahnen und TVBs auch viele alteingesessene Beherbergungs-Familienbetriebe und das neue Kinderhotel Dachsteinkönig. Kooperiert wird im Rahmen der Ski-Alpin-Allianz in Sachen Pressearbeit und PR, (Online-)Marketing und Vertrieb. Allein für Marketingmaßnahmen steht ein Budget von 350.000 Euro zur Verfügung. Außerdem gibt es laufend Schulungen und eine Akademie. Interessant ist die Allianz nicht nur für touristische Betriebe, die damit erfolgreicher am Markt auftreten und ihre Auslastung steigern können. Auch nicht-touristische Unternehmen können von der Allianz profitieren und neue Absatzwege einschlagen. Als überbetriebliche Kooperation hat die Ski-Alpin-Allianz bereits mehrere Preise gewonnen. Dachstein West spricht Gäste an, welche mit einer ordentlichen Portion „Gaudi“ die Lust aufs Ski fahren neu entdecken möchten. Dazu gibt es seit dieser Wintersaison zusätzlich die neue 44 Kilometer lange Skigenussrunde „panoronda“ quer durch das gesamte Skigebiet, legendäre Gaudipisten, vier Funparks, Snow-Cross- und Zeitmess-Strecken wie die Marcel-Hirscher-Rennstrecke in Annaberg. Besonders viel Wert wird auf perfekt präparierte Pisten gelegt. Angesichts des vielen Neuschnees und der hüfttief verschneiten Landschaft ringsum, zeigen sich die Skigäste von Dachstein West vollauf begeistert. Der Anspruch „Skifahren soll leistbar bleiben“ sorgt ebenso dafür, dass Dachstein West von immer mehr Skifans ein „like“ erhält. So wie auch von den Testern von skiresort.de, die dem Top-Skigebiet insgesamt 17 Auszeichnungen verliehen.





Holidays 6.0 (18.–25.03.17)

Leistungen: Bei Buchung von 6 Nächten inkl. 6-Tages-Skiticket für die Eltern sind ein 6-Tages-Skiticket, 5 Tage Skikurs, 6 Tage Ski-Equipment für 1 mitreisendes Kind (Jg. 2011 und jünger) gratis – Preis p. P.: ab 399 Euro

Dachstein West (780–1.620 m): 119 km Pisten, 61 Seilbahnen und Lifte, Skibetrieb bis 02.04.17



http://www.dachstein.at



mk Salzburg

ARGE Dachstein West Verrechnungsstelle GesbR

Michaela Fallenegger

Marketing & Kommunikation

A-5442 Russbach, Schattau 90

Tel. + 43 6242 440

info(at)dachsteinwest.at

www.dachstein.at

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at

