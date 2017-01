Entdecken Sie die Online Friseurvermittlung für zu Hause: In Null-Komma-Nix zu einem Profi

[Düsseldorf, 19.01.17] Vor allen Dingen lohnt sich es für Friseure, Salonbetreiber und -Inhaber sich auf der Seite von http://www.hairservi.de zu registrieren. Friseurmeister können deren Mitarbeiter und Gesellen während Auftragslücken an weitere Kunden über das Portal vermittelten und zusätzlich 17 Euro die Stunde verdienen. Friseure können über das Portal kostenfrei und selbstständig Termine auswählen und sind dabei völlig flexibel in der Auswahl der eingesetzten Umgebung, in der sie tätig werden wollen. Der Besuch eines gebuchten Friseurs über das Portal findet dann zu Hause beim Kunden statt.

Es sind insbesondere die genannten Kriterien, die nicht nur die die Nutzer des Onlineangebotes, sondern auch Branchenkenner aus der Friseur-Szene überzeugen. Untermauert wird diese Einschätzung durch die enorme Anfrage und die vielfach positive Kundenresonanz.

Die Numidias UG verfügt als einer der renommierten Anbieter in der digitalen Beauty Hair Styling Branche über einen sehr guten Ruf. Doch mit dem Start des neuen Webdienstes http://www.hairservi.de bietet das Unternehmen Friseuren und Kunden jetzt einen weiteren erstklassigen Service an, um in Zukunft Auftragslücken abzudecken und Termine flexible zu Hause vereinbaren zu können. Schon heute lässt sich anhand der Besucherfrequenzen ableiten, dass die Online Friseurvermittlung für zu Hause großen Erfolg haben wird. Der Online-Dienst stellt einen echten Mehrwert für Friseure, Friseurinnen, Salonbetreiber und -Inhaber dar, die sich kostenlos auf der Seite registrieren können. Bei der Vorstellung des Portals waren Branchenkenner nachhaltig beeindruckt. Für das Unternehmen bedeutet die Neueinführung einen deutlichen Image- und Wachstumsschub.

Aymen Gatri, Geschäftsführer der Numidias UG: "Als echte Neuheit wurde unsere Online Friseurvermittlung für zu Hause von Geschäftspartnern bezeichnet. Wir sehen das ähnlich, allerdings ist das Potenzial von Online Friseurvermittlung für zu Hause bei weitem noch nicht ausgereizt. Zur Zeit suchen wir verstärkt nach neuen Geschäftspartnern, die eingeladen sind, sich kostenlos auf unserer Homepage zu registrieren" Aymen Gatri zeigt sich beeindruckt vom Erfolg des neuen Online-Dienstes: "Wir wussten, dass wir mit unserer Online Friseurvermittlung für zu Hause eine viel versprechende Lösung entwickelt hatten. Die überwiegend gute Resonanz hat uns mit zusätzlicher Motivation in unserem Vorhaben bekräftigt."

Das Onlineportal wurde 2016 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter für digitales Beauty Hair Styling entwickelt. Heute beschäftigt das Unternehmen allein in Deutschland 5 Mitarbeiter mit seinem Hauptsitz in Düsseldorf.

