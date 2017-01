Enthüllung der Geschichten hinter Campari Red Diaries und dem Kurzfilm "Killer in Red"

Clive Owen und Paolo Sorrentino führen für Campari Red Diaries

2017 die (R)evolution des Films an



Campari (http://www.campari.com/) präsentiert heute offiziell die

komplette Kampagne und die vielen Geschichten die Campari Red Diaries

ausmachen; eine holistische (R)evolution zum Campari-Kalender.



Multimedia-Pressemitteilung unter:



http://www.multivu.com/players/uk/8025351-campari-red-diaries-2017

-killer-in-red



Campari Red Diaries stellt einen Quantensprung in der

Kommunikation der Marke dar und haucht dem eindringlichen Ethos

"Jeder Cocktail erzählt eine Geschichte" Leben ein. Die Kampagne

feiert Cocktails als Ausdrucksform und beleuchtet die Einflüsse, die

Barkeeper dazu verleiten, ihre Kunstfertigkeit zu zeigen. Killer in

Red, das Kernstück des Projekts ist ein brillant realisierter

Kurzfilm unter der Regie vom international gefeierten Preisträger

Paolo Sorrentino mit dem Hollywoodstar Clive Owen in der Hauptrolle.



Killer in Red ist der Funken der meisterhaften Kampagne, doch bei

der Campari Red Diaries-Reise geht es vor allem um die authentische

Präsentation des Barkeeper-Handwerks. 12 Cocktailgeschichten,

geschaffen von einigen der führenden Barkeeper und Barkeeperinnen auf

der ganzen Welt und aufgenommen vom jungen und aufstrebenden

Regisseur Ivan Olita.



Im Einklang mit der Tradition früherer Campari-Kalender und um

dafür zu sorgen, dass Campari Red Diaries eine echte (R)evolution

ist, wird der Protagonist in Killer in Red sowie jeder Barkeeper und

jede Barkeeperin hinter den 12 Cocktailgeschichten im Campari Red

Diaries Calendar Book mit Fotografien vom gefeierten argentinischen

Fotografen Ale Burset verewigt. Wie auch in den letzten Jahren werden

nur 9.999 Kopien gedruckt und nicht verkauft sondern weltweit als

Erinnerung an Freunde von Campari verteilt.





Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer der Gruppo Campari

meint: " Die diesjährige Kampagne bedient sich eines neuen Mediums,

ohne die Beziehungen zu unseren früheren Campari-Kalendern zu

trennen. Dies ist genau unser Ansatz für die Marke: Innovation

schaffen, ohne unser Erbe zu vergessen. Ich bin unheimlich stolz auf

das Ergebnis, das den Profis, mit denen wir zusammenarbeiten durften,

geschuldet ist. Von Paolo Sorrentino bis Clive Owen, Ale Burset und

Ivan Olita, alle haben sie ihr ganz besonderes Zeichen nicht nur in

der Kampagne, sondern in der Geschichte von Campari hinterlassen."



http://www.campari.com



#Campari #RedDiaries







Datum: 24.01.2017 - 13:04

