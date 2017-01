car2go so erfolgreich wie nie!

Kundenzahl des Marktführers im flexiblen Carsharing steigt weltweit um 43 Prozent auf 2,2 Millionen

Autos teilen wird immer beliebter. Vor allem im vergangenen Jahr

hat es bei den Carsharing-Anbietern so viele Neuanmeldungen gegeben

wie noch nie zuvor. car2go, der Marktführer im flexiblen Carsharing,

konnte 2016 die Zahl seiner Kunden weltweit um 43 Prozent auf 2,2

Millionen steigern. Ein Zuwachs, der das Konzept der 100-prozentigen

Tochter der Daimler AG bestätigt, sagt Geschäftsführer Olivier

Reppert (gesprochen franz. Repper):



O-Ton Olivier Reppert



car2go ist ein vollflexibles Carsharing-Angebot und trifft damit

auch den Nerv der Zeit. car2go ist bequem und flexibel: Das Auto kann

dann genutzt werden, wenn der Kunde es braucht. Dabei muss er weder

TÜV, Versicherung, Wartung oder Sprit bezahlen. All diese Komponenten

sind im Minutenpreis enthalten. (0:20)



Alle 1,4 Sekunden wird irgendwo auf der Welt eines der 14.000

car2go-Fahrzeuge gemietet. Am häufigsten ist dies immer noch in

Berlin der Fall. Mit aktuell 175.000 Kunden bleibt Deutschlands

Hauptstadt auch weiterhin die größte car2go Community. Dicht gefolgt

von Hamburg:



O-Ton Olivier Reppert



In Berlin waren es 2016 fast 50.000 zusätzliche Kunden, die wir

gewonnen haben, in Hamburg ungefähr 26.000. Von unserem Konzept

profitieren eigentlich beide - sowohl die Stadt, wie auch die

Bewohner. Die Stadt, weil unser Carsharing-Konzept die Staubelastung

reduziert und wertvollen Parkraum frei gibt. Und die Kunden, weil sie

neben dem ÖPNV ihre Mobilität voll flexibel gestalten können, indem

sie unser Angebot nutzen. (0:30)



Dass car2go auch 2017 weiter wachsen wird, davon ist Olivier

Reppert überzeugt. Nicht nur, weil immer mehr Kunden auf alternative

Mobilitätskonzepte setzen. car2go deckt auch mit einer immer größeren

Flotte die unterschiedlichen Bedürfnisse und Wünsche der



Großstadtbewohner ab:



O-Ton Olivier Reppert



Bis jetzt waren wir mit dem perfekten Stadtauto, dem kleinen smart

unterwegs. 2016 sind wir dann unseren Mitglieder- und

Kundenbedürfnissen nachgekommen, auch Viersitzer in die Flotte mit

reinzunehmen. Deswegen haben wir in Deutschland die A-Klasse, den

GLA, die B-Klasse und CLA mit aufgenommen. Auch in 2017 wollen wir

weiter wachsen, eine erweiterte Flotte haben, neue Angebote und neue

Produkte. (0:27)



car2go, der Marktführer im flexiblen Carsharing, wächst von Jahr

zu Jahr. Weltweit ist 2016 die Kundenzahl um 43 Prozent auf 2,2

Millionen angestiegen.



