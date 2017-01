Jetzt den Sommerurlaub buchen / Januar und Februar sind die buchungsstärksten Monate - es locken Frühbucherrabatte von bis zu 40 Prozent / Die DVAG rät Frühbuchern zur Reiserücktrittsversicherung (FOTO)

Laut Google Trends wird der Begriff "Sommerurlaub buchen" mit

Abstand am häufigsten im Januar gesucht, Januar und Februar gehören

zu den buchungsstärksten Monaten des Jahres. Verständlich - wenn der

Winter auf dem Höhepunkt ist und die Abende dunkel sind, sehnt man

sich nach Sonne, Sand und Meer. Außerdem macht es Sinn, jetzt zu

suchen: Angesichts der hohen Nachfrage sind die besten Angebote

insbesondere für Familien mit schulpflichtigen Kindern früh

ausverkauft. Auch für Urlauber mit ganz bestimmten Wünschen und

kleineren Budgets lohnt es sich oft, rechtzeitig zu buchen. Doch was

passiert, wenn die Reise nicht angetreten werden kann? Innerhalb

eines halben Jahres kann viel geschehen. Welche Reisen versichert

eine klassische Reiserücktrittsversicherung? Welche Gründe

rechtfertigen einen Rücktritt? Und sind Stornokosten überhaupt so

hoch? Die Experten der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) geben die

Antworten:



Wann greift eine Reiserücktrittsversicherung?



Reiserücktrittsversicherungen decken sowohl Pauschal- als auch

Individualreisen bis zu der Höhe der vereinbarten Versicherungssumme

ab. Allerdings sollte man sich vor dem Abschluss gut informieren,

welche Gründe für eine Stornierung der Reise akzeptiert werden, rät

die DVAG.



Klassische Gründe, die immer versichert sind:

- Schwere Verletzungen und unerwartete schwere Erkrankungen

- Todesfall oder schwere Erkrankungen im engsten Familienkreis

- Impfunverträglichkeiten, Bruch von Prothesen oder Lockerung von

Zahnimplantaten

- Komplikationen bei Schwangerschaft

- Erheblicher Schaden an Eigentum (durch Elementarschäden oder

Einbruchdiebstahl)

- Unerwartete Kündigung des Arbeitsplatzes



Tarifbedingt können weitere Gründe eingeschlossen sein, wie etwa

eine gerichtliche Vorladung oder ein unerwarteter Organ- oder



Gewebespendetermin. Aber Vorsicht: Die Reiserücktrittsversicherung

gilt nur bis zum Antritt der Reise. Wer nach Reiseantritt versichert

sein möchte, sollte darauf achten, dass auch der Reiseabbruch in der

Versicherung enthalten ist.



Je kurzfristiger der Reiserücktritt, desto höher die Stornokosten



Im Normalfall entstehen bei der Absage der Reise Stornokosten, die

sich an dem Datum des Rücktritts orientieren. Meist betragen diese je

nach Reise und Versicherung 20 Prozent des Gesamtpreises, wenn die

Reise bis zu 30 Tage vorher abgesagt wird. "Bei einer

2.000-Euro-Reise mit 20 Prozent Stornokosten bekommt der Urlauber

1.600 Euro vom Veranstalter zurück - und die 400 Euro Stornogebühren

übernimmt die Versicherung", erklären die Experten der DVAG. Aber in

der Regel gilt: Je kurzfristiger die Absage, desto höher die Kosten.

Das bedeutet, dass schlimmstenfalls sogar der volle Preis gezahlt

werden müsste, auch wenn man gar nicht verreist. Weiterhin raten die

Vermögensberater der DVAG dazu, die Reiserücktrittsversicherung

direkt bei der Buchung abzuschließen - wer dies vergisst, kann es

meist noch bis ca. 30 Tage vor Reiseantritt nachholen. Für Menschen,

die mehrmals im Jahr verreisen, lohnt sich eine

Jahresreiserücktrittsversicherung, denn diese ist kostengünstiger und

deckt alle Reisen bis zur vereinbarten Höhe ab.



Über die Deutsche Vermögensberatung (DVAG)



Mit rund 3.400 Direktionen und Geschäftsstellen betreut die

Deutsche Vermögensberatung ca. 6 Millionen Kunden rund um die Themen

Finanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größte

eigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende und

branchenübergreifende Allfinanzberatung für breite

Bevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbau

für jeden!" Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichten finden

Sie unter www.dvag.de.







