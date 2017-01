Lithium Energy Products unterzeichnet Absichtserklärung mit Optimum Nano über Abnahme von Lithiumverbindungen



(firmenpresse) - Lithium Energy Products unterzeichnet Absichtserklärung mit Optimum Nano über Abnahme von Lithiumverbindungen



- 500 Tonnen Lithiumcarbonat pro Monat



- Bislang wurde keine Produktionsentscheidung getroffen, daher könnte das Produkt von anderen Quellen gesichert werden



VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA -24. Januar 2017.



LITHIUM ENERGY PRODUCTS INC. (Lithium Energy Products oder LEP oder das Unternehmen) (TSX-V: LEP) (FRANKFURT: N8I) gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit Shenzhen Optimum Nano Energy Co. Ltd (Optimum Nano) für die Abnahme von 500 Tonnen Lithiumcarbonat in Industriequalität pro Monat bekannt.



Mit einem Umsatz von 1 Milliarde USD ist Optimum Nano (http://www.optimumnanoenergy.com/) einer der größten Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien in China. Die Produkte von Optimum Nano werden in mehr als 40 Länder rund um den Globus exportiert, u.a. in die USA, Kanada, Deutschland, Italien, Indien, Indonesien und Australien. Optimum Nano wurde 2016 zu einem der 100 besten Industrieunternehmen in Shenzhen gewählt.



Basil Botha, der Chairman und President von LEP, erklärte dazu: Mit dieser zweiten MOU mit einem der größten und bekanntesten Batteriehersteller Chinas etabliert sich Lithium Energy Products als ernstzunehmender Lieferant in China. Wie auch im Falle der zuvor am 17. Januar 2017 (http://www.lithiumenergyproducts.com/single-post/2017/01/17/Lithium-Energy-Products-Signs-Off-Take-MOU-For-Lithium-Compounds) angekündigten MOU ist dem Käufer bewusst, dass wir uns im frühen Entwicklungsstadium befinden und dass noch keine Produktionsentscheidung getroffen wurde und möglicherweise noch einige Jahre lang nicht getroffen werden kann. Allerdings sind wir auch in der Lage, uns um Abnahmevereinbarungen mit anderen Herstellern zu bemühen; daher beabsichtigen wir, Hersteller, unter anderem für die kurzfristige Produktion, zu suchen, um mit der Belieferung unserer Kunden in China zu beginnen, bevor wir in einem unserer eigenen Projekte das Produktionsstadium erreichen. Angesichts des Umfangs dieser Nachfrage werden wir uns verstärkt um die Unterzeichnung von Abnahmeverträgen mit Lithiumunternehmen bemühen, die kurz vor Produktionsaufnahme stehen.





Der Kaufpreis wird sich nach den jeweiligen Marktpreisen zum Zeitpunkt des Verkaufs der gewünschten Produkte richten. Der Marktpreis wird anhand der durchschnittlichen Preise der vorhergehenden drei Monate berechnet, die von der LME, dem Metal Bulletin und Platts veröffentlicht werden.



In der MOU sind die grundlegenden Bestimmungen festgelegt, die in eine zukünftige Abnahmevereinbarung zwischen LEP und Optimum Nano eingehen sollen. Die Bestimmungen sind gegenwärtig noch nicht umfassend und können sich ändern, wenn in den kommenden Monaten eine verbindliche Vereinbarung ausgehandelt wird.



Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass Michael Hepworth sein Amt als VP Corporate Development mit sofortiger Wirkung niedergelegt hat. Er wird dem Unternehmen auf absehbare Zeit als Managementberater zur Verfügung stehen.



Über Lithium Energy Products Inc.



Lithium Energy Products Inc. besitzt drei äußerst vielversprechende Lithiumkonzessionen in Nevada und Arizona.



Jackpot Lake -Moapa Valley, Nevada



- 140 Claims mit einer Grundfläche von 2.800 Acres zu 100 % im Besitz des Unternehmens



- 35 km nordöstlich von Las Vegas



- 1976 entnahm der USGS 129 Kernproben mit Lithiumspitzenwerten von bis zu 550 ppm, im Schnitt 175 ppm



- die Analyse (Spektrographie und Atomabsorption) von 135 Flusssedimentproben

- bestätigten das Potenzial für Lithiumminerallagerstätten



Wilcox Playa -Arizona



- 1.400 Acres am Ufer des Wilcox Playa, einem trockenen Seebett



- 1976 grenzte der USGS dieses Gebiet als einen der aussichtsreichsten Standorte für Lithiumsolen ab, vergleichbar mit Clayton Valley



- der USGS identifizierte eine 22 Quadratmeilen große Anomalie mit hoher elektrischer Konduktivität, die als unterirdisches Solefeld ohne hydrologischen Ablauf interpretiert wird



Lithiumzielgebiet Little Rock - Yavapai County - Arizona



- hochgradiger, lithiumreicher Seeton identifiziert



- Zielgebiet befindet sich 2.500 m entlang des Streichens der das Becken begrenzenden Verwerfung, liegt 300 Meter senkrecht zur Verwerfung und ist 20 m mächtig



- Rhyolit-Tuffstein mit starker Tonalteration lieferte höchst anomalen Lithiumgehalt von 172 ppm



- Sedimente im Clayton Valley enthalten generell zwischen 73 und 220 ppm Lithium



- Hektorit-Tonsteine aus derselben lakustrischen und vulkanischen Schicht aus dem oberen Miozän 40 km östlich des Zielgebiets enthalten über 2.700 ppm Lithium



- 2007 durch elektromagnetische Messung identifiziert:



- großer Körper mit hoher elektrischer Konduktivität



- Rhyolit-Tuffstein mit Tonalterierung



Paul Sarjeant, P.Geo., ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101. Er hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Herr Sarjeant steht als Director in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen. Das Konzessionsgebiet war bislang nicht Gegenstand eines NI 43-101-konformen Berichts.



Das Unternehmen ist außerdem in Besitz von fünf Eisenerz-(Magnetit)-Konzessionsgebieten in der Region Red Lake der kanadischen Provinz Ontario. Red Lake ist ein traditionelles Bergbaugebiet, in dem Lithium Energy Products zwei im Erschließungsstadium befindliche Projekte hält: den ehemaligen Produktionsbetrieb Griffith (http://www.northernironcorp.com/#!griffith/c1fu5) und das Konzessionsgebiet Karas (http://www.northernironcorp.com/#!karas/c557).



Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.



Weitere Informationen erhalten Sie über:

James Walker

CEO

Lithium Energy Products Inc.



Tel: 604-566-8570

Fax: 604-602-9868

E-Mail: jwalker(at)lithiumenergyproducts.com

Website: www.lithiumenergyproducts.com



Brandneue Informationen, Branchenanalysen und Feedback finden Sie auf Facebook, Twitter, LinkedIn und YouTube.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!







