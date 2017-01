Vertu führt Constellation ein: Balance zwischen Kultelementen und schlankem modernen Design

(ots) -



- Britischer Luxus-Mobiltelefonhersteller Vertu führt nächste

Generation an hochleistungsfähigen Smartphones ein

- Vertu Constellation wird Mitte Februar 2017 in Boutiquen verfügbar

sein

- Constellation vereint überlegene Performancetechnologie,

herausragende Bauteilqualität, Luxusmaterialien und Vertus

renommierte Dienstleistungsplattform

- Geschaffen für den weltweiten Reisenden enthält Constellation Dual

SIM und unterstützt 34 internationale Marken und Protokolle

- Hochauflösendes 5,5 Zoll WQHD AMOLED-Display mit mehr als 3,6

Millionen Pixel liefert außergewöhnliche Farben und Details,

geschützt durch einen Saphirglas-Bildschirm der 6. Generation.

- Constellations Bilderfahrung ist für eine optimale Nutzung sozialer

Medien gestaltet, mit einer 12-MP-Kamera, deren

Lichtempfindlichkeit mit sehr großen 1,55 Mikropixeln maximiert

wurde

- Klangqualität wird mittels Dolby® Digital Plus Virtual Surround

Sound für unvergleichbare mobile Akustik sichergestellt

- Constellation beinhaltet Vertus vielgepriesenes umfassendes

Dienstleistungsangebot inklusive Vertu CONCIERGE und Vertu LIFE

- Das weiche Leder der Hülle, gestaltet in einer Reihe warmer,

einladender Farben stammt von einer spezialisierten,

familiengeführten Gerberei in Italien



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/460084/Vertu.jpg )



Global Telefon



Vertus Ethos lautet "Ein Telefon für die ganze Welt" und das

Constellation ist optimiert für den weltweiten Reisenden. Viele der

Vertu-Kunden leben in verschiedenen Ländern und reisen oft und

Constellation ist das erste Vertu-Gerät, das die Dual Sim-Technologie

unterstützt. Dies ermöglicht es Benutzern, zwischen verschiedenen

Sim-Karten und Netzwerken entsprechend ihrer Destination zu wechseln,

wobei das Entwicklerteam von Vertu sicherstellt, dass, egal wo sie



sich in der Welt befinden, ihr Constellation optimal für die

entsprechende Region eingestellt ist.



Dieser perfekte weltweite Dienst wird ergänzt durch Wi-Fi-Zugang

von iPass, das weltweit größte Wi-Fi-Netzwerk.



Leistung



Constellation weist das hochauflösendste Vertus Display auf, dank

des WQHD AMOLED-Panels, das über 538 Pixel pro Zoll und insgesamt

über 3,6 Millionen Pixel verfügt und damit herausragende Bilddetails

in einer außergewöhnlichen Qualität bietet. Der Bildschirm wird

geschützt durch ein solides kratzfestes Saphirglas der 6. Generation

mit 140 Karat.



Eine herausragende akustische Leistung wird durch die Virtual

Surround Sound-Verarbeitung Dolby® Digital Plus und nach vorne

weisende Stereo-Lautsprechern erreicht, die sich unten und oben am

Telefon befinden, um die bestmögliche Stereotrennung zu erreichen.

Die Anrufqualität wird über Uplink-Geräuschunterdrückung und HD

Voice-Support sichergestellt.



Constellation verbessert auch die Nutzung sozialer Medien der

Benutzer mit einer herausragenden 12-Megapixel-Kamera, die speziell

für Social-Media-Fotografien entwickelt wurden. Mit sehr großen 1,55

Mikropixeln liefert diese Kamera eine überlegene Bilderfahrung mit

4K-Videosupport, Videoaufnahme in Zeitlupe und Panoramafunktion.



Neben den leistungsfähigen Audio- und Bildfunktionen weißt das

Constellation auch drahtloses Aufladen, NFC, Google Android(TM) 6.01

Marshmallow und die sichere Kommunikation über Silent Circle auf.

Vollständige technische Angaben finden sich am Ende dieser

Mitteilung.







