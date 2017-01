Nicht nur für Abenteurer: eine individuelle Safari in Afrika

(firmenpresse) - Eine nicht alltägliche Reisekombination wird derzeit vom Reiseportal kenia-safari-reisen.de vorgestellt. Sie richtet sich an Menschen, die im Urlaub die Individualität schätzen und Ausflüge nach ihrem Tempo gestalten wollen. Die zweiwöchige Safarireise durch Kenia beginnt im kleinen exklusiven 4,5-Sterne-Hotel „Pinewood Beach Resort & Spa“ mit seinen 58 Deluxe-Zimmern und Suiten. Die Hotelanlage wurde in unmittelbarer Nähe zum ruhigen erholsamen Galu Beach errichtet, der eine Oase für Naturliebhaber, Ruhesuchende und Wassersportler ist. Der quirlige Diani Beach, der wohl bekannteste Strand Kenias, ist ebenfalls nicht weit entfernt.



Erst erholen und dann mitten hinein ins Abenteuer



Nach einigen Tagen Erholung an der kenianischen Südküste ist es soweit: Die Jeeps fahren vor, um die Reiseteilnehmer zu ihrem Safariabenteuer im Landesinneren abzuholen. Maximal fünf Mitreisende nehmen die Landcruiser an Bord und fahren mit ihnen in die privaten Schutzgebiete Taita Hills und LUMO Wildlife Sanctuary. Dort wartet nicht nur die artenreiche Tierwelt Afrikas auf die Besucher, sondern auch luxuriöse Unterkünfte in Gestalt von ökologisch verantwortungsvollen Safarilodges. Die Lodges verfügen über eine gehobene Ausstattung und einen erstklassigen Service. Die auf Stelzen stehenden, erhöht liegenden Hütten ermöglichen einen weiten Blick über die afrikanische Savanne.



Naturschutz wird großgeschrieben



In den privatgeführten Reservaten wird Naturschutz großgeschrieben. Entstanden sind sie aus engagierten Projekten zum Schutz seltener Tierarten. Alles ist auf Nachhaltigkeit ausgelegt, das Wohl der Natur und der einheimischen Bevölkerung steht an erster Stelle. Das Angebot von kenia-safari-reisen.de erlaubt einen Einblick in die Arbeit der Naturschützer vor Ort.







Afrikaurlaub zugeschnitten auf die Wünsche des Kunden ermöglicht der Kenia- und Safarispezialist Safari-Tours. In einem persönlichen Gespräch werden die Vorlieben ermittelt. Gepaart mit aktuellen Reisetrends und der mehr als 20 Jahre währenden eigenen Reiseerfahrung des Teams wird daraus ein passendes Urlaubspaket für den jeweiligen Interessenten geschnürt.

Safari-Tours

