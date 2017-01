Honorarberatung München - Qualität schlägt Quantität

(firmenpresse) - Die Zahl der Honorarberater steigt sehr langsam, obwohl nur diese Beratungsform dem Verbraucher die nötige Unabhängigkeit gewährleisten kann. Das Provisionssystem hat durch die Versicherer in Deutschland eine rießige Lobby, die es zu überwinden gilt. In England gibt es bereits ein umfassendes Provisionsverbot und deshalb hat die Beratungsqualität dort auch so stark angezogen. Die Honorarberater verfügen eben doch über mehr Kompetenz in ihrem Fachgebiet, der Geldanlage. Transparenz und Unabhängigkeit sind die entscheidenden Faktoren, die für eine Honorarberatung sprechen. Wir haben deshalb mit der Honorarberatung 4vestor in München geprochen und wollten etwas zum Beratungsschwerpunkt erfahren:



Frage: "Was unterscheidet Sie vom klassischen Finanzberater"



Honorarberatung 4vestor: "Ganz einfach, wir beraten unsere Kunden unabhängig und objektiv. Die anderen geben das nur vor und verkaufen ihre überteuerten Produkte."



Frage: "Welche Produkte sind das?"



Honorarberatung 4vestor: "Ganz klassisch sind das vor allem die fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen. Teuer und unflexibel. Vor allem hier gibt es bessere und günstigere Alternativen."



Frage: "Was halten Sie von Sachwertinvestitionen?"



Honorarberatung 4vestor: "Hier muss man sehr vorsichtig sein als Verbraucher. Sachwerte erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit, dass hat auch gierige Finanzvermittler angelockt. Unter dem Begriff Sachwert fallen viele Investitionsmöglichkeiten. Immobilien, Schiffe, Container, Firmen, Solarparks, usw. Die Liste ist lang. Bei einer soliden Immobilie kann man normalerweise nicht viel falsch machen, wenn man sich an die Grundsätze hält. Bei Solarparks, Schiffen, etc. wird es schwieriger. Dieser Markt ist meist vollkommen unreguliert und es sind keine Vergleichspreise vorhanden. Das spielt den Verkäufern in die Hände. Achten Sie hier vor allem auf das Wertpapierhandelsprospekt. Dort werden die gesamten Kosten und Risiken erwähnt. Eine Kostenstruktur von anfänglichen 5 % + 15 % Soft Cost ist hier nicht unüblich. Dadurch wird eine rentable Investition fast schon unmöglich. "





Frage: "Was raten Sie einem interessierten Verbraucher?"



Honorarberatung 4vestor: "Investieren Sie lieber etwas Geld im Voraus. Eine unabhängige Beratung kann nicht kostenlos erfolgen, denn jeder muss von etwas leben. Hinterfragen Sie also die "kostenlosen" Beratungen. Geschenkt wird Ihnen im Leben nichts."



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Unabhängige transparente Honorarberatung & Vermögensverwaltung.

Wir bieten Ihnen in jedem unserer Tätigkeitsfelder eine kompetente Honorarberatung und Betreuung.

Gerne können Sie uns bezüglich einer Zweitmeinung und unserer Einschätzung kontaktieren.

Uns als beratendes Unternehmen ist es wichtig, dass Sie als Kunde von uns profitieren. Deshalb liegt unser Beratungsfokus auf der kosteneffizienten Nutzung unserer Ressourcen.

Wir betreuen börsennotierte Unternehmen im Bereich Investor Relations und helfen zudem jungen Unternehmen bei der Suche nach Wachstumskapital und Investoren.

Für Banken, Investmentfonds, Family Offices und Vermögensverwaltungen bereiten wir Geschäftsberichte auf und ermitteln auf aktueller Datenbasis strategische Wahlvorschläge für Hauptversammlungen.

Zudem nehmen wir auf Hauptversammlungen das Stimmrecht der Aktionäre wahr.

Non Profit Organisationen und gemeinnützigen Vereinen bieten wir Sonderkonditionen an.

Bitte erfragen Sie diese in einem persönlichen Gespräch.



