Firmengemeinschaftsstand von Logivest und Gewerbegebiete.de auf der transport logistic, der internationalen Leitmesse für die Logistikbranche (Stand B5/209)

Treffen Sie Logivest auf der transport logistic 2017 in München (Stand B5/209)

(firmenpresse) - Die transport logistic ist die weltweite Leitmesse für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management. Auf diesem internationalen Branchenevent sind Logivest und Gewerbegebiete.de erstmals mit einem Firmengemeinschaftsstand vertreten. Am Stand finden interessierte Unternehmen alle Bereiche, die sie für die perfekte Planung, Koordination und Umsetzung ihrer logistischen Prozesse benötigen:

Gewerbegebiete.de

Auf der bundesweiten Ansiedlungsplattform Gewerbegebiete.de finden Unternehmen, die sich an einem neuen Standort niederlassen möchten - sei es wegen Neugründung, Umzug oder Expansion - alle Daten und Informationen rund um ihr Ansiedlungsprojekt: Vergleichbare Standort- und Flächenangaben aller Gewerbegebiete in Deutschland zur Auswahl des passenden Standorts, Industrie-/Logistik- und Büroimmobilien zur Miete oder zum Kauf sowie passende Grundstücke für Neubauvorhaben, eine Auswahl an Lieferanten und Dienstleistern sowie ein umfangreiches Angebot an Hintergrundinformationen, Beratungsangeboten und Checklisten, die Unternehmen bei ihrem Ansiedlungsprojekt unterstützen. www.gewerbegebiete.de

Logivest GmbH

Logivest ist der Partner bei der Vermietung und Vermarktung von Logistikimmobilien und Logistikstandorten in Deutschland. Zudem bietet Logivest Beratungsleistungen für Unternehmen aus der Logistikbranche. Die Leistungen des Unternehmens umfassen alle Bereiche entlang des Lebenszyklus einer Logistikimmobilie: Von der Ansiedlungs- und Neubauberatung inkl. Standortsuche, -analyse und -auswahl, über die Vermietung von Bestandsflächen, die Logistikberatung zur Optimierung von Prozessen bis hin zur Investmentberatung - dem Verkauf von Lagerflächen. Zudem bieten wir Unternehmen aus der Logistikbranche fundierte M&A-Beratungsleistungen. www.logivest.de

VEREINBAREN SIE NOCH HEUTE EINEN GESPRÄCHSTERMIN!

Gerne stehen Ihnen die Experten von Logivest und Gewerbegebiete.de für einen Austausch zu Ihren Fragestellungen rund um die Themen Logistikimmobilien und Logistikstandorte - von der Identifikation und Auswahl des geeigneten Standorts, über die eigentliche Ansiedlung, die Suche nach geeigneten Bestandsimmobilien oder den Bau einer neuen Immobilie bis hin zur Optimierung Ihrer bestehenden Logistikprozesse zur Verfügung.

Sind Sie Betreiber eines Gewerbegebiets oder bieten Sie Dienstleistungen für ansiedlungsinteressierte Unternehmen wie Telekommunikation, Strom & Energie, Intralogistik, Ausstattung etc? Dann kommen Sie zum Stand von Gewerbegebiete.de und erfahren Sie, wie Sie unsere Ansiedlungsplattform zur Ansprache und Unterstützung von Unternehmen, die sich an einem neuen Standort ansiedeln möchten, nutzen können.

Gemeinsam erfolgreich - der Gemeinschaftsstand von Logivest und Gewerbegebiete.de

- Datum: 09. - 12. Mai 2017

- Veranstaltungsort: Messe München

- Logivest Stand: Halle B5, Stand 209

Weitere Informationen unter: http://www.logivest.de/News_265/Treffen-Sie-Logivest-auf-der-transport-logistic-Stand-B5-209.htm





Keywords (optional):

Die Logivest GmbH mit Hauptsitz in München ist spezialisiert auf die Beratung und Vermarktung rund um Logistikimmobilien und Logistikstandorte in Deutschland. Dabei sind bei Logivest die Dienstleistungen in den Bereichen Vermietung, Transaktionsberatung und New Development angesiedelt.



Das Schwesterunternehmen Logivest Concept ist auf die Analyse von Logistikstandorten und Infrastruktureinrichtungen, die Entwicklung von Nutzungskonzepten und Positionierungen sowie Standortvermarktung und Vertriebsunterstützung spezialisiert. Zudem berät Logivest Concept Unternehmen der Logistikbranche etwa bei der Neugestaltung ihrer Prozesse oder bei Unternehmens-Akquisitionsentscheidungen.



GEWERBEGEBIETE.de ist ein Service der Logivest GmbH. Unter Gewerbegebiete.de wurde ein Portal gelauncht, auf dem E-Commerce-Unternehmen sich einen Überblick über Gewerbegebiete in Deutschland verschaffen können, die die Anforderungen der Branche erfüllen. Abgebildet werden Infrastrukturdaten, Angaben zur Arbeitskräfteverfügbarkeit sowie Wirtschaftskennzahlen.

