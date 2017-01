Rendezvous mit mir - ausgerechnet das hat mir noch gefehlt!

Seminar: Rendezvous mit mir. Ein Persönlichkeitsseminar der anderen Art wartet auf Sie. Die Frage ist. Warum funktionieren diese Bestellungen beim Universum nicht so einfach? Was steckt dahinter?

Seminar, Rendezvous mit mir

(firmenpresse) - Seminareinheit I



Begegnen und kennenlernen



ist immer auch ein Begegnen und Kennenlernen mit der eigenen Lebenswelt und vor allem mit der eigenen Komfortzone.



Schlagworte, wie Erfolg, Begeisterung, Glück, Gesundheit, Reichtum, Zufriedenheit, Geliebt sein und viele andere positiv bewertete Lebenszustände scheinen manchen Zeitgenossen nur so zuzufliegen, anderen weniger.



In der Hektik des Alltags stellt sich in der Regel viel schneller die Frage, warum nun gerade das passieren musste, dass mir so gar nicht ins Konzept passt.



Warum ist das so und wie kann ich das für mich ändern?



Dieses vierwöchige Seminar mit Trainingseinheiten beschäftigt sich mit der Diskrepanz zwischen Zielsetzung und alltäglicher Lebenserfahrungen. Ohne Zweifel stellen viele Menschen fest, dass die eigenen Gedanken das Tun und Handeln oft beeinflussen - nur nicht immer zeit- und wunschgerecht.

Die Frage dahinter ist:

Wenn das mit dem Denken so einfach wäre, warum denken wir uns nicht unser perfektes Leben - erfolgreich?



Das Seminar umfasst vier Einheiten unter den Überschriften:



1. Rendezvous mit mir - ausgerechnet das hat mir noch gefehlt!

2. Rendezvous mit mir - seltsame Begegnungen

3. Rendezvous mit mir - das geht auch anders

4. Rendezvous mit mir - wie gut, dass es mich gibt



Dieser erste Themenbereich beschäftigt sich mit den Unterthemen:



Wer bin ich, der/die wünscht, hofft, glaubt?.

Schwarz und Weiß - oder gibt es Grauzonen?

Meditation - ein Weg zum Selbst



Rendezvous mit mir









SoloDuett ist ein familiengeführtes, klassisches Freizeit-Unternehmen, das durch die Organisation von Klein-Gruppen und Freizeit-Angeboten viele verschiedene Komponenten miteinander verbindet:



I. SoloDuett verbindet Menschen persönlich, zwanglos und mit ganz viel Freizeit-Spaß, gemäß dem Motto: "Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen." / Guy de Maupassant



? Als Ort der Begegnung, nutzt Du durch SoloDuett die Chance, andere Menschen unkompliziert kennenzulernen, ohne Deinem noch unbekannten Gegenüber persönliche Kontaktdaten aushändigen zu müssen, um einander wiederzusehen.



? Gut organisierte Klein-Events ermöglichen es Dir, Deine Freizeit auch dann kurzfristig in Gesellschaft zu verbringen, wenn z.B. persönliche Verabredungen ausgefallen sind.



? Die umfangreiche Programmgestaltung von SoloDuett präsentiert Dir verschiedene Seminare, Kurse, Workshops u.v.m., um Deine Freizeit optimal, abwechslungsreich, interessant, bereichernd und kommunikativ zu planen.



? Der Online-Bereich SoloDuett unterbreitet Dir die Möglichkeit, nicht nur über Deine Stadt hinaus Kontakte zu knüpfen, sondern Deine Freizeitwünsche gezielt einzufordern!



II. SoloDuett fördert die freiberufliche Tätigkeit, denn immer mehr Menschen schätzen die vielen Vorteile freiberuflicher Arbeit, wie z.B. freie Zeiteinteilung, steuerliche Vorteile, wenig Papierkram.



? Als Starthilfe für Menschen mit nebenberuflichen Ambitionen im Bereich Tourismus und Freizeit bietet SoloDuett auch Dir die einzigartige Chance, Dich vom unerfahrenen Event-Scout zum erfahrenen Freizeit-Gruppenleiter zu entwickeln.



? Als erfahrener Event-Scout übernimmst Du die Organisation von qualifizierten Klein-Gruppen-Freizeit-Angeboten für Erwachsene. Dabei steht Dir die Möglichkeit offen, Deine spezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten als Seminar-, Kurs- oder Workshop-Leiter zu erproben, auszubauen und einzubringen.



III. SoloDuett kooperiert mit Dienstleistern aus dem Bereich Freizeit & Tourismus, um gemeinsame Ressourcen zu bündeln, Kosten zu senken, die Angebotspalette und das Know How zu erweitern.



? Unsere Kooperationspartner, erreichen interessierte Menschen auf direktem Weg.



? Kleine und mittelständische Unternehmen profitieren durch die Werbemaßnahmen von SoloDuett.



? Unternehmen mit einem speziellen Angebot nutzen so den vom Markt gewünschten Komplett-Service: "Service-aus einer Hand"



IV. SoloDuett als kurzfristig buchbares Aktions-, Freizeit-, Seminar- und Veranstaltungsprogramm



? Ob Single, Solo, Paar, Tourist oder Familie, gesellschaftliche Freizeit-Klein-Events lassen sich lang- und/oder kurzfristig buchen, um vom beruflichen Alltag abzuschalten oder einfach nur dabei zu sein.





