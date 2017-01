Energeticum Lippstadt geht neue Kommunikationswege!

Das Energeticum Lippstadt steht für Fitness, Gesundheit und Wellness. Das Fitnessstudio bietet eine top moderne Ausstattung für ein Figur- und Muskeltraining, ein effektives Abnehmprogramm sowie Rücke

Unsere große Auswahl an Fitnesskursen bietet für jeden etwas - ganz egal wie fit du bist und was dein Ziel ist. Unser Kursprogramm reicht von TRX Training, über Kraft-, Ausdauer und Bauchmuskeltraining bis hin zu Yoga und Zumba.



UNSER FITNESSTRAINING...

...ist für Frauen und Männer in jedem Alter geeignet. Während deines Trainings wirst du von unseren qualifizierten Fitnesstrainern unterstützt und betreut, um Trainingsziele wie Abnehmen, Muskelaufbau oder die Stärkung von Rücken und Wirbelsäule zu erreichen.



Wenn Sie aus Lippstadt, Wadersloh, Bad Westernkotten, Erwitte, Geseke, Salzkotten, Delbrück, Rietberg, Anröchte oder Langenberg kommen, wird Sie unserer Anspruch an Qualität und Service begeistern.



Als neues Kommunikationsmittel hat das Energeticum auf seiner neu gestalteten Homepage www.energeticum.de einen Blog eingerichtet. Hier wird über alles rund um Fitness berichtet und dem Kunden näher gebracht. Der Blog ist ist über die Homepage oder unter www.energeticum.de/blog zu erreichen.



Was kann der Crosser - EFX?

? Die einzigartige "Cross-Ramp-Technologie" ist so konzipiert, dass vom Fitness-Anfänger bis Profi ein optimales Trainings-Laufgefühl garantiert wird.

? Die CrossRamp ist zwischen 10 und 35 Grad höhenverstellbar!

? Über das benutzerfreundliche LED-Display und der angenehmen Bewegungs-Steuerung, über die der Trainierende Steigung, Geschwindigkeit und Widerstand jederzeit anpassen kann, wird der Spaßfaktor und die Motivation aufrechterhalten.

? Ist ein effektives Ganzkörpertraining dein Ziel, dann trainierst Du variabel in Vor- und Rückwärtsrichtung mit hohen und niedrigen Cross-Ramp-Stufen.

? Um einen maximalen Effekt im Unterkörper und speziell auf die Gesäßmuskeln zu erzielen, trainieren Du in Vorwärtsrichtung mit einem Rampenstufe zwischen 13 u. 20.

? Tipp: Wenn Du vorwärts trainierst, drücke die Rampe aktiv nach unten. Trainierst Du rückwärts, drücke sie aktiv nach oben!





Bewegung wie sie sein sollte! Die perfekte Technologie macht einen EFX zu einem echten Crosstrainer-Erlebnis und begeistert Trainierende aller Leistungsstufen beim erreichen ihrer Trainingsziele.





Damit nicht genug.

Des Weiteren stellen wir euch den Adaptive Motion Trainer, kurz "AMT" vor. Der AMT ist mehr als laufen oder bergsteigen: Training im Schwebe- Zustand!

Das neueste Model AMT- 835 mit "Open Stride" bietet Sportlern aller Leistungsstufen ihr Training individuell anzupassen und sorgt damit für ein völlig neues Trainingsgefühl.



Dank Open Stride? können Trainierende die Schritthöhe individuell von 17 bis 25 cm einstellen. Zusätzlich hat der Sportler auf dem AMT die Möglichkeit seine Schrittlänge dynamisch von 0 - 91 cm zu variieren. Die Kombination dieser beiden Merkmale ermöglicht eine unendliche Vielfalt an Bewegungsabläufen und die Fähigkeit das Training auf dem Stepper und Climber, sowie Laufband und Crosstrainer zu kopieren.



Ein komplettes Ganzkörpertraining mit nur einem Cardiogerät

Ihr könnt zwischen kurzen und langen Schritten, gehen und laufen, aufwärts oder Treppen steigen wechseln, was dir ermöglicht verschiedene Muskelgruppen gezielt zu trainieren. Das gleichzeitige Drücken und Ziehen der beweglichen Handgriffe bezieht den Oberkörper mit ein und führt zu einem Training des ganzen Körpers.

Der AMT ist dank Open Stride? nahezu für alle Personen unabhängig von Größe und Trainingsniveau geeignet und bietet zugleich eine unendliche Cardio-Vielfalt an Bewegungsabläufen, die zu einen höheren Kalorienverbrauch und besseren Trainingsergebnis führen ohne das Gerät wechseln zu müssen.







http://www.energeticum.de



Energeticum

Nikolaus-Otto-Straße 8, 59557 Lippstadt

