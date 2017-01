Digitaltrends 2017

(firmenpresse) - Düsseldorf, 24.01.2017. "Sind Sie bereit für den Kunden der Zukunft?" Dieser Frage geht der Plattformanbieter Sitecore in einer neuen Webinarserie zu den Digitaltrends 2017 nach. Zwischen dem 31. Januar und 23. Februar geben Experten und bekannte Referenten ihre Erfahrungen weiter, vermitteln Einsichten und praktische Tipps, wie Unternehmen in Zeiten der digitalen Transformation und komplexer Customer Journeys bestehen und Erlebnisse für ihre Kunden schaffen können.

Dietmar Dahmen, Chief Innovation Officer bei ecx.io und Visionär, gestaltet im Rahmen dieser Serie am 7. Februar 2017 von 11:00 bis 12:00 Uhr ein Webinar mit dem Titel "Digitale Vulkane". Dabei nimmt er die Zuhörer mit auf eine Reise in die Welt von Daten, Algorithmen und cloudbasierter künstlicher Intelligenz (AI) und zeigt auf, welche Änderungen auf uns zukommen und welche Aufgaben auch in Zukunft "menschlich" bleiben werden. Dabei geht er auf die Herausforderungen der digitalen Transformation ein, denen Unternehmen nur durch ein Umdenken und neue Ansätze gewachsen sind. Das englische VOLCANO steht dabei als Abkürzung und fasst diese Herausforderungen zusammen als: volatile, obscure, liquide, connected, agile und "NO" to how it"s done today. Dahmen, der als Trainer über 20 Jahre Erfahrung im Marketing verfügt, will Ängste vor dem Neuen abbauen und den Teilnehmern helfen, Risiken richtig einzuschätzen und zu meistern.

Die Webinarserie von Sitecore startet am 31. Januar mit dem Vortrag des bekannten Internet-Publizisten Tim Cole "Zuhören ist das neue Verkaufen". Das vollständige Programm ist auf der Sitecore-Website abrufbar.

ecx.io ist eine der erfolgreichsten Digital-Agenturen Europas - und als Teil der IBM iX Familie auch eine der größten weltweit. An den ecx.io Standorten in Düsseldorf, Bracknell, Varadin, Wels und Wien lösen über 200 Unternehmer, Kreative, Strategen, Denker und Geeks Herausforderungen rund um Digital Marketing und E-Commerce. Die gemeinsame Mission: creating digital success. Wir denken größer als Agenturen und kreativer als Beratungsunternehmen - mit der Power integrativer Lösungen.

