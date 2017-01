Beratungsunternehmen sehen Gigya als führend im Bereich Customer Identity and Access Management

(firmenpresse) - Hamburg, 24. Januar 2016 – Das kalifornische Unternehmen Gigya wurde von den KuppingerCole-Analysten in einer vor kurzem veröffentlichten Studie als marktführendes Unternehmen im Bereich CIAM (Customer Identity and Acess Management) eingestuft.



KuppingerCole mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führendes Analystenhaus mit Schwerpunkt auf den Segmenten Information Security und Identity und Access Management (IAM). Im neuen Bericht „Leadership Compass for CIAM” haben die Analysten zwölf CIAM-Anbieter detailliert untersucht und anhand der Kriterien Marktposition, Produktfunktionalität und Innovationskraft bewertet. Gigya wurde in allen Bereichen als Leader eingestuft und konnte sich damit in der Gesamtbewertung „Overall Leader“ an die Spitze aller Lösungsanbieter setzen. Die Studie steht zum freien Download – keine Anmeldung erforderlich – unter www.gigya.com/compass zur Verfügung.



Dies ist eine erneute Bestätigung für Gigya, nachdem erst im September die Analysten von Gartner das Unternehmen in ihrer neuen Studie „Critical Capabilities for Identity and Access Management as a Service, Worldwide“ mit dem höchsten Product Score (4,12 von 5) für den B2C-Anwendungsfall versehen hatten.



„Consumer Identity and Access Management (CIAM) ist eine Kategorie, die in den letzten Jahren in Reaktion auf sich verändernde Geschäftsanforderungen entstanden ist“, heißt es im KuppingerCole-Bericht. „Viele Organisationen sehen sich unter Druck, ein besseres Kundenerlebnis zu bieten und wollen die Investitionen in ihre Online-Präsenzen und Nutzerdatenbanken besser nutzen. Zu diesem Zweck müssen sie mehr zustimmungsbasierte Identitätsdaten von Kunden erfassen und in aussagekräftige Informationen verwandeln, um die Kundenzufriedenheit und damit ihr Geschäftsergebnis zu verbessern.“ Zu Gigya heißt es: „Im CIAM-Markt ist Gigya mit den stärksten Angeboten dominierend.“



„Der CIAM-Markt ist auf dem Vormarsch. Es gibt inzwischen Anbieter mit ausgereiften Produkten, die in der Lage sind, viele Millionen Identitäten zu verwalten und potenziell Milliarden von Logins und Transaktionen pro Tag zu verarbeiten“, ergänzt Martin Kuppinger, Gründer und Principal Analyst von KuppingerCole. „Gigya konzentriert sich auf Consumer Experience und die Integration von Identitäten in Marketing-Tools. Das Ergebnis ist eine leistungsstarke Plattform, die nicht nur Kundenidentitäten verwalten, sondern auch nutzbare Erkenntnisse liefern kann, um diese Kunden besser zu betreuen. Das macht Gigya zum klaren Gesamtführer im Bereich CIAM.“





Patrick Salyer, CEO von Gigya: „Angesichts des hohen Know-hows von KuppingerCole im Hinblick auf den Umgang mit und den Schutz von Identitäten erfüllt es uns mit Stolz, diese Bewertung von KuppingerCole erhalten zu haben. Die Studie von KuppingerCole belegt eindrücklich, dass CIAM ein leistungsfähiges Werkzeug für den Aufbau vertrauenswürdiger Beziehungen ist, die unbekannte Online-Nutzer in bekannte Kunden verwandeln. Genau darin sehen wir unsere Mission: Wir wollen unseren Kunden auf der ganzen Welt helfen, über das Internet, mobile Geräte und das Internet der Dinge mit Verbrauchern in Verbindung zu treten, aussagekräftige datenschutzkonforme Profilinformationen zu sammeln und diese Daten in eine personalisierte Customer Experience zu verwandeln.“









Über Gigya



Mit der Plattform für Customer Identity Management von Gigya können Unternehmen bessere Kundenbeziehungen aufbauen, indem sie unbekannte Besucher in bekannte, treue und engagierte Kunden verwandeln. Die Technologie von Gigya hilft Unternehmen, die Zahl der Registrierungen zu erhöhen und Kunden über verschiedene Geräte hinweg zu identifizieren, die Daten zu umfassenden Kundenprofilen zusammenzuführen und durch die Integration der Daten in Marketing- und Service-Anwendungen bessere Services, Produkte und User Experiences bereitzustellen.



Die Plattform von Gigya wurde von Grund auf für soziale Identitäten, mobile Geräte, Datenschutz und modernes Marketing entwickelt. Gigya stellt Entwicklern die erforderlichen APIs zur Verfügung, um einfach sichere und skalierbare Funktionen für die Anmeldung, Authentifizierung, Profilverwaltung, Datenanalyse und Drittanbieter-Integration aufzubauen und zu pflegen.



Mehr als 700 der weltweit führenden Marken wie Fox, Forbes und ASOS vertrauen auf Gigya, um identitätsbasierte Kundenbeziehungen aufzubauen und skalierbares, sicheres Customer Identity Management zu verwirklichen.







Gigya

Gigya

Roland Markowski

Country Manager, DACH

Stadthausbrücke 1-3

20355 Hamburg

+49 040 376 44 919

roland.markowski(at)gigya-inc.com

Gigya

Roland Markowski

Country Manager, DACH

Stadthausbrücke 1-3

20355 Hamburg

+49 040 376 44 919

roland.markowski(at)gigya-inc.com

