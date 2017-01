Das erste Lämmchen ist da!

Nachwuchs bei den Skudden im Wildpark-MV

(LifePR) - Noch etwas nass und wackelig auf den Beinen schaut es in der Welt umher, immer in der Nähe der Mutter. Heute Mittag (24. Januar 2017) wurde das erste Lamm des Jahres im Wildpark-MV geboren. Damit haben die Skudden, die auf der Streuobstwiese leben, den Anfang gemacht. Weitere Lämmer werden in den kommenden Tagen und Wochen im Güstrower Wildpark erwartet. Das Geschlecht des Jungtieres kann bereits verraten werden: Es ist ein Junge! Dem jungen Bock geht es augenscheinlich gut: Er macht die ersten vorsichtigen Schritte und trinkt fleißig. Dank der dicken Wolle macht die Kälte auch den Skudden-Lämmern nichts aus. Übrigens: Skudden sind die kleinsten deutschen Schafe und gehören zu den seltenen Haustierrassen.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Wildpark-MV/ Natur- u. Umweltpark Güstrow gGmbH

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 24.01.2017 - 14:39

Sprache: Deutsch

News-ID 1447933

Anzahl Zeichen: 781

Kontakt-Informationen:

Firma: Wildpark-MV/ Natur- u. Umweltpark Güstrow gGmbH

Stadt: trow





Diese Pressemitteilung wurde bisher 7 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung