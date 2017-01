Zweiter Internet-Marketing Tag im Handwerk im Video

Handwerk und Internet mögen sich, das wurde in Frankfurt wieder deutlich

2. Internet-Marketing Tag im Handwerk im Video (Bildquelle: Daniel Baldus)

(firmenpresse) - Der Video-Rückblick auf den Internet-Marketing Tag im Handwerk, der im Campus Westend in Frankfurt am Main stattgefunden hat, zeigt welch besonderen Spirit diesen Tag begleitete. Wer jetzt noch behauptet, Handwerk und Internet passen nicht zusammen, dem wurde spätestens mit dieser Veranstaltung das Gegenteil bewiesen. Handwerk und Internet mögen sich, das ist in diesem Video ganz deutlich zu spüren. Und die Internet-Handwerker untereinander mögen sich auch, das konnte man an diesem Tag live miterleben.

Einige der Gäste und Sponsoren waren: Nina Ruge als Moderatorin. Michael Rummenigge, Volker Geyer, Thomas Issler, Umberta Andrea Simonis, Ludger Freese, Heike Schauz, Alexander Baumer, Roland Riethmüller überzeugten mit Vorträgen. Als Sponsoren waren Sto, DV (Deutsche Verrechnungsstelle), Handwerkskammer Rhein-Main, Objectcode sowie Verlagsanstalt Handwerk und Konradin Verlag dabei. Bei der Präsentation der Handwerkerseite des Jahres waren u.a. Eva-Maria Trummer und Anja Leipert als Sieger dabei. Den Champions Talk absolvierten Miss Handwerk Marie Thérèse Simon, Werner Deck, Melanie Bernhardt und Michael Mester. Die Twitter und Facebook Live-Wall bediente Jörg Arras.

Mehr Infos gibt es unter:

http://internet-marketing-tag-handwerk.de/internet-marketing-tag-im-handwerk-2016-video/





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.internet-marketing-tag-handwerk.de



Das Internet bietet unendliche Möglichkeiten - auch für das Handwerk, um mehr und bessere Aufträge anzuziehen und gute Fachkräfte zu gewinnen. Wie man diese Chancen konkret anpackt, erfahren Handwerkbetriebe von netzaktiven Handwerkskollegen und Branchenkennern beim Internet-Marketing-Tag im Handwerk.

Internet-Marketing-Tag im Handwerk

0711-Netz

Thomas Issler

Parlerstrasse 4

70192 Stuttgart

thomas-issler(at)0711-netz.de

0711-2591718

http://www.0711-netz.de



