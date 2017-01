Cashback-Aktion für Stratasys 3D Drucker bei encee

10.000 Euro für 3D-Drucker-Upgrade gefällig?

Bis zu 10.000 Euro Eintauschprämie bietet CAD/CAM- und 3D-Druckspezialist encee beim Umstieg von ein

(firmenpresse) - Kümmersbruck, 26.09.2016 - Die 3D-Druck-Technologie entwickelt sich in atemberaubender Geschwindigkeit weiter, was gestern noch State-of-the-art war, ist heute schon veraltet. Und auch die Ansprüche der Anwender steigen - war man anfangs noch froh, überhaupt ein 3D-Modell drucken zu können, will man heute qualitativ hochwertige, maßhaltige, robuste und vielleicht sogar farbige Druckteile. Gründe, einen neuen 3D-Drucker zu kaufen, gibt es jedenfalls viele.

Der Stratasys Gold-Partner encee macht die Entscheidung noch leichter, indem er in einer Tauschaktion bis zu 10.000 Euro Eintauschprämie bietet, wenn der Käufer eines Profigeräts von Stratasys seinen alten Drucker abgibt. Der alte Drucker kann auch defekt sein, die Höhe der Prämie hängt vor allem von der Preisklasse des neuen Geräts ab.

So gibt es beispielsweise den vollen Betrag beim Kauf einer Fortus 250, dem Profi-FDM-Gerät von Stratasys. Die Fortus 250 generiert mit ihrem beheizten Bauraum und speziellen Materialien extrem belastbare Bauteile, lösliches Stützmaterial bietet völlige Freiheit bei der Formgebung und Positionierung.

Wenn es um höchste Oberflächenqualität und dreidimensionalen Farbdruck geht, empfiehlt encee unter anderem die Objet 30 Prime, die extrem feine Schichten bis hinunter auf 0,016 Millimeter drucken kann. Zudem erzeugt die Objet 30 Prime Teile in 2K- oder 3K-Farben sowie elastische Bauteile. Die Teile sind extrem genau und verziehen sich nicht.

Jeder, der mit seinem Gerät von Ultimaker, Makerbot, RepRap, Formlabs oder anderen Anbietern nicht mehr zufrieden ist, sollte sich unter der Web-adresse http://encee.de/3d-drucker-tauschaktion-10-000-cash-back-bei-erwerb-eines-stratasys-3d-druckers ein individuelles Tauschangebot machen lassen!





Technik ist unser Leben, weil wir für die Technik leben...

Die encee CAD/CAM-Systeme & 3D Drucker GmbH in Kümmersbruck versteht sich seit 1995 als Systemhaus mit Lösungen und Dienstleistungen entlang der Prozesskette der Produktentstehung. Die Dienstleistungen und Produkte von encee beginnen bei Beratung und Vertrieb der Entwicklungsumgebungen von ZW3D. Über Visualisierung, Prototyping und Konstruktion bis hin zur Fertigung reicht das Portfolio, das encee vertreibt und unterstützt. Dazu zählen auch die 3D-Drucker von Makerbot und Stratasys.

Mit der Firmenzentrale in Kümmersbruck nahe Amberg in der Oberpfalz, die erst kürzlich erweitert wurde, der Niederlassung in Hamburg und den Servicestützpunkten in Stuttgart, Solingen, Gießen ist encee auch lokal immer in Reichweite und kann schnell reagieren.

encee ist Vertriebspartner von Makerbot, Gold Partner von Stratasys und exklusiver Distributor für das ZWSoft Systeme ZW3D CAD/CAM und ZWCAD in Deutschland. Aus dieser Kompetenz heraus ist es ständiges Ziel des Unternehmens, mit motivierten Mitarbeitern, fachkundiger Beratung und preiswerten wie effizienten Produkten die Kunden in ihren Prozessen zu unterstützen.

encee CAD/CAM& 3D Drucker Systeme GmbH

encee CAD/CAM Systeme GmbH

Bastian Weimer

Falkenstraße 4

92245 Kümmersbruck

weimer(at)encee.de

09621/782925

