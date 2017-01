Genuss im Düsseldorfer Medienhafen

In Zeiten hoher Mobilität und dem beruflichen Stop in wechselnden Städten braucht der Gast verlässliche Haltepunkte, die er stets gerne besucht, weil er weiß, dass er sich dort wohlfühlen kann.

(firmenpresse) - Besondere Anlässe verdienen es, in allen Zügen genossen zu werden. Wenn man abends essen geht und ein ganz besonderer Abend ansteht, oder der Gast einfach nur Lust darauf hat sich verwöhnen zu lassen, genießt er den Restaurantbesuch. In Abstimmung mit dem Restaurantservice wird nach individueller Auswahl das attraktivste Gericht mit Dessert und einem Tischwein bestellt. Die persönliche Betreuung im Restaurant prägt sich beim Gast ein. Dazu zählen: die freundliche Begrüßung, die Begleitung zum freien Restauranttisch, das Entree-Getränk und der Gruß aus der Crossover Cuisine erwecken die ersten positiven Eindrücke. Der freundliche Umgang des Restaurant-Teams mit den Gästen sorgt dafür, dass sich der Gast in seiner Location gut aufgehoben fühlt.

Informationen zur Restaurantküche im Shabby Chic stellt die Leitung des Restaurants ihren Gästen gerne zur Verfügung.



Gastfreundschaft und Köstlichkeiten der Crossover Cuisine



Im Düsseldorfer Medienhafen lassen sich, ob im großzügigen Restaurant oder auf der Terrasse im verwunschenen Innenhof, stets frisch zubereitete Köstlichkeiten der Crossover Cuisine mit asiatischen Einflüssen genießen. Beispielsweise das Rumpsteak vom irischen Weiderind oder das Filet vom ½ rohen Lachs "Teriyaki" mit einer französischen Crème Brûlée oder einem Schokoladen-Fondant mit Bourbon-Vanilleeis

oder einfach nur ein Glas Wein aus der erlesenen Weinkollektion. Räumlichkeiten für das perfekte Event: Für Veranstaltungen und Feiern lässt sich optional der gesamte Gastraum nutzen und die Ausstattung sowie die Menüfolge individuell auswählen.



Für Vorbestellung von Einzelpersonen bis zu Gruppenreservierungen und der Ausrichtung von Feiern steht das Restaurant Shabby Chic in Düsseldorf seinen Gästen stets gerne zur Verfügung.







http://www.shabby-chic-duesseldorf.de



Restaurant Shabby Chic

Wupperstraße 14, 40219 Düsseldorf

Firma: Restaurant Shabby Chic

Ansprechpartner: Mustafa Musti

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 0211 69990926



