(firmenpresse) - Vom 7. bis 10. Februar 2017 findet mit der ISE die weltweit größte Fachmesse für Pro-AV und elektronische Systemintegration im holländischen Amsterdam statt. Der deutsche Distributor Synthax ist an Stand 7-T193 mit Produkt-Highlights starker Marken vertreten. So präsentiert die bayerische Kopfhörermanufaktur Ultrasone ein umfangreiches Line-Up, unter anderem den Midsize-Kopfhörer mit S-Logic EX und symmetrischer Signalführung Edition 8 EX. Mit dem MVR-64 multiverter bietet Appsys ein Schweizer Taschenmesser für digitale Audioformate. True Systems hat den Mikrofonvorverstärker Precision 8i im Gepäck. Der japanische Kabelhersteller Mogami zeigt seine hochwertigen konfektionierten Kabel. Die Mikrofonhersteller MicW und MXL sind mit spannenden Highlight-Produkten ebenfalls vertreten.

Planegg, 24. Januar 2017 - Die ISE ist die weltweit größte Fachmesse für Pro-AV und elektronische Systemintegration. Vom 7. bis 10. Februar 2017 wird eine Rekordzahl von Besuchern und Ausstellern im Kongresszentrum RAI im holländischen Amsterdam erwartet. Auch der deutsche Distributor Synthax ist vor Ort und präsentiert zahlreiche Messe-Highlights seiner renommierten Marken.

Großes Line-Up von Ultrasone inklusive Edition 8 EX

Das bayerische Unternehmen Ultrasone ist für seine hochwertigen Manufaktur-Kopfhörer bekannt. Auf der ISE 2017 können Besucher ein umfangreiches Line-Up verschiedener Modelle live erleben. Unter anderem wird der Midsize-Kopfhörer Edition 8 EX mit S-Logic EX und symmetrischer Signalführung präsentiert. Mit diesem Meisterstück hat Ultrasone einen würdigen Nachfolger für den Edition 8 geschaffen, dem meistverkauften Modell aus der bayerischen Manufaktur. Der Edition 8 EX kombiniert exzellenten Klang mit wegweisendem Design und begeistert so zu Hause wie auch unterwegs.

Appsys zeigt MVR-64 multiverter

Das Schweizer Unternehmen Appsys zeigt auf der ISE 2017 den MVR-64 multiverter, eine einzigartige Allzweck-Lösung für digitale Audioformate. Als digitaler Multiformat-Konverter und Splitter konvertiert er beliebig zwischen ADAT, MADI optical, MADI coaxial, MADI-TP, AES50, AES67 und DANTE. Mittels Breakout-Boxen stehen noch weitere Optionen zur Verfügung, sodass praktisch jede Signalquelle verarbeitet werden kann. Auch ein Kopfhörerverstärker und ein Testton-Generator sind integriert, um maximale Flexibilität und Vielseitigkeit zu gewährleisten.

True Systems Precision 8i Preamp, Kabel von Mogami

True Systems ist mit dem Mikrofonvorverstärker Precision 8i vor Ort. Auf nur einer Höheneinheit vereint er acht hochwertige Kanäle. Zudem verfügt er über einen integrierten M/S-Dekoder sowie zwei Instrumenteneingänge. Das macht ihn zum perfekte Partner sowohl für den Live-Einsatz als auch für Broadcast-Anwendungen. Das Sortiment des Kabelspezialisten Mogami können Besucher der ISE 2017 ebenfalls live erleben. Die hochwertigen Audiokabel des japanischen Unternehmens sind fertig konfektioniert in verschiedenen Längen ab 0,5 Meter erhältlich. So finden professionelle sowie Hobbyanwender für jeden Einsatzzweck das richtige Kabel, ob im Studio oder für Live-Anwendungen.

Mikrofon-Highlights von MicW und MXL

Mit MicW und MXL sind gleich zwei Mikrofonhersteller im Vertrieb von Synthax auf der ISE 2017 vertreten. MicW hat sich vor allem durch seine hochwertigen Messmikrofone sowie innovative Mikrofonlösungen für Smartphones, Digitalkameras und ActionCams einen Namen gemacht. MXL zeigt Mikrofone für verschiedene Aufgabenbereiche aus seinem vielseitigen Sortiment. Dieses umfasst Modelle vom professionellen Gesangs- oder Instrumentenmikrofon über Grenzflächenaufnahmen bis hin zur Komplettlösung für Desktop-Aufnahmen.

Synthax auf der ISE 2017 erleben

Die ISE 2017 findet vom 7. bis 10. Februar 2017 im Kongresszentrum RAI im holländischen Amsterdam statt. Synthax und die Hersteller Ultrasone, Appsys, True Systems, Mogami, MicW sowie MXL sind mit ihren Produkt-Highlights an Stand 7-T193 zu finden.





Seit mehr als 20 Jahren vertreibt die Synthax GmbH hochwertige Audiotechnik bekannter Marken in den Ländern Zentraleuropas. Als exklusiver Vertrieb von vielfach prämierten Herstellern wie RME, Ultrasone, Lehmann Audio und Mogami hat sich Synthax sowohl im Pro-Audio- als auch im HiFi-Segment einen guten Namen gemacht. Alle Mitarbeiter des Unternehmens mit Sitz Nahe München verbindet die Leidenschaft für Musik und Technik. Diese Kompetenz und das Engagement sind die Grundlage für professionelle Beratung und hohe Kundenzufriedenheit. Moderne Logistik und ein großer Lagerbestand garantieren zudem kurze Lieferzeiten und machen Synthax zu einem verlässlichen Partner für renommierte Fachhändler und namhafte Unternehmen der Audio-Branche.

