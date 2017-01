Rosenstein & Söhne Vollautomatische Filter-Kaffeemaschine

Am Display bequem zwischen 5 Kaffeestärken wählen

Rosenstein& Söhne Digitale Vollautomatische Filter-Kaffeemaschine, Kegelmahlwerk, www.pearl.de

(firmenpresse) - Das unvergleichliche Aroma von frisch gemahlenem Kaffee genießen: Mit dieser Filter-

Kaffeemaschine von Rosenstein & Söhne mahlt man seinen Kaffee und brüht ihn auch gleich auf.

Gleichmäßiges Mahl-Ergebnis: Das hochwertige Kegelmahlwerk sorgt für besten Kaffee-Genuss.

Mit 14 Stufen lässt sich der Kaffee nach Bedarf von fein- bis grobkörnig mahlen.

Kaffee in der Wunsch-Stärke: An der Filter-Kaffeemaschine lässt sich flexibel die gewünschte

Kaffeemenge einstellen. Dank 5 wählbaren Stufen kommen Freunde von mildem bis starkem

Kaffee auf ihre Kosten.

Aufstehen - und der Kaffee ist schon fertig: Via Timer-Funktion kann man bis zu zwei Uhrzeiten

programmieren, zu denen der persönliche Barista dann von selbst Kaffee kocht. Zum Beispiel

morgens zum Aufstehen und nachmittags zum Genießen!

Die Kaffeemaschine lässt sich bequem über Touch-Tasten steuern. Am übersichtlichen LEDDisplay

hat man alle gewählten Einstellungen im Blick.

Hält den Kaffee lange warm: Dank integrierter Heizplatte bleibt der Kaffee in der Glaskanne

angenehm heiß. Ideal, wenn man sich etwas Kaffee für später aufheben möchte.

- Vollautomatische Filter-Kaffeemaschine KF-812.f

- Edelstahl-Kegelmahlwerk mit 14 Mahlstufen, herausnehmbar für einfache Reinigung

- 5 einstellbare Kaffeestärken (Menge der gemahlenen Bohnen): normal, +/-6 % und +/-12

%

- Touchbedienung mit LED-Display

- Timer mit 2 programmierbaren Uhrzeiten: Machine macht zum eingestellten Zeitpunkt

automatisch Kaffee

- Filterkorb mit Anti-Tropf-Funktion

- Selbstabschaltung einstellbar: 20 - 120 Min. (in 10-Minuten-Schritten)

- Zuschaltbare Heizplatte zum Warmhalten bei 80 - 85° C

- Brühzeit: max. 12 Minuten

- Tank mit Wasserstandanzeige: 1,25 Liter für bis zu 10 Tassen

- Fassungsvermögen Bohnenbehälter: 150 g

- Leistung: 730 Watt (davon 50 Watt für Heizplatte)

- LED-Statusanzeige für volle Übersicht über gewählte Einstellungen

- Stromversorgung: 230 V (Schuko-Stecker), Kabellänge: 65 cm

- Ein/Aus-Schalter

- Farbe: schwarz, grau

- Maße: 28 x 39,2 x 16,8 cm, Gewicht: ca. 3,7 kg

- Filter-Kaffeemaschine inklusive Glas-Kaffeekanne, Filterkorb, Reinigungs-Pinsel und

deutscher Anleitung

Preis: 99,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 199,90 EUR

PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit 10 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 40.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 15.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten. (www.pearl.de).

