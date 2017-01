Frankfurter Rundschau: Was will Schulz?

(ots) - Ist Martin Schulz der Mann, der den Rat des

Nochvorsitzenden befolgen wird? Steht er für den Versuch, die

deutsche Sozialdemokratie doch wieder zu einer Partei zu machen, die

Merkel entschieden herausfordert und sich nicht insgeheim darauf

vorbereitet, ihr doch wieder als Juniorpartnerin zu dienen? Was die

Person Schulz betrifft ist an seiner Qualifikation als Wahlkämpfer

und Herausforderer kaum zu zweifeln. So etwas zählt in der Zeit der

personalisierten Politik, und geringzuschätzen ist es deshalb sicher

nicht. Aber wofür steht der lustige Mann aus Würselen? Wenn mehr zur

Wahl stehen soll als die prinzipielle Fortsetzung des Merkelismus mit

neuem, beliebtem Gesicht; wenn die Absage vieler Menschen ans

großkoalitionäre "Weiter so" tatsächlich in der SPD ihren Ausdruck

finden soll - dann müssen schon auch ein paar Inhalte her. Und es ist

schon erstaunlich, wie wenig davon Martin Schulz während seines

politischen Aufstiegs preisgegeben hat.







