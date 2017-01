Vorbereitungskurs für die Ausbildereignungsprüfung (AEVO) an nur 4 Tagen in Würzburg

Das neue Ausbildungsjahr startet im September, höchste Zeit, jetzt neue Ausbilder zu qualifizieren.

(firmenpresse) - Die Ausbildereignungs-Prüfung (landläufig "AdA" oder "Ausbilderschein" genannt) ist der bundesweit anerkannte Nachweis berufs- und arbeitspädagogischer Kenntnisse.



Die Ausbildereignungs-Prüfung setzt sich aus einem schriftlichen und einem praktischen/mündlichen Teil zusammen. In der schriftlichen Prüfung sind fallbezogene Aufgaben aus allen Handlungsfeldern der Ausbildung in einem Multiple-Choice-Test zu bearbeiten. Die praktische/mündliche Prüfung besteht aus der Durchführung einer betrieblichen Unterweisung und einem Fachgespräch. In dieser Prüfung sollen Fähigkeiten zum Planen, Durchführen und Kontrollieren einer Ausbildungssituation gezeigt werden.



Der Kurs zur Vorbereitung auf die Prüfung kann bei carriere & more private Akademie Würzburg GmbH in nur 4 Tagen absolviert werden.

Die Inhalte der Weiterbildung Ausbildung der Ausbilder IHK richten sich nach dem DIHK-Rahmenplan und der Ausbilder-Eignungsverordnung vom 21.01.2009.



Ein weiterer Bestandteil des Lehrgangs Ausbildung der Ausbilder (AdA) IHK ist die Vorbereitung auf die praktische Prüfung, die bei der IHK Würzburg-Schweinfurt in Form einer Unterweisung einer Ausbildungssituation anhand der Vier-Stufen-Methode erfolgt. Hier hat jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, seine praktische Unterweisung im Lehrgang zu üben.



Die Kurse finden mehrmals im Jahr in den Räumen der carriere & more-Akademie in Würzburg in der Max-Mengeringhausen-Str. 6, verkehrsgünstig im Gewerbegebiet Heuchelhof gelegen, statt.

Der nächste Kurs startet am 24.03.2017. Die schriftliche Prüfung vor der IHK findet am 04.04.2017 statt.



Nähere Informationen finden Sie auf www.schneller-schlau.de oder telefonisch unter 0800 466 5 466. Individuelle Beratung erhalten Interessenten auch auf den monatlich stattfindenden kostenlosen Infoabenden, der nächste Infoabend ist am 15.2.17 um 19 Uhr.









carriere & more private Akademie Würzburg GmbH ist der innovative Bildungsträger in Unterfranken für Weiterbildungslehrgänge, die mit einem IHK-Abschluss enden. Die "Freude am Lernen" steht Mittelpunkt der Philosophie, der sich alle Mitarbeiter verschrieben haben. Das Ziel ist es, Teilnehmer in möglichst kurzer Zeit und einer angenehmen Lernatmosphäre zum angestrebten Prüfungserfolg zu führen.



carriere & more private Akademie Würzburg GmbH

Max-Mengeringhausen-Str. 6, 97084 Würzburg

