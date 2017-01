Das Zauberflöten Quartett präsentiert "Love me Amadeus", das neue Opernschnappschuss - Programm 2017

Rechtzeitig zu Mozarts Geburtstag am 27. Januar heißt es beim Zauberflöten Quartett "Love me Amadeus". So ist der Titel des neuen abendfüllenden Programms mit weiteren heiteren Opernschnappschüssen.

"Love me Amadeus" - neue Opernschnappschüsse für Konzert und Event

(firmenpresse) - OPER EINMAL ANDERS



Der Opernschnappschuss, ist das Erfolgsrezept der Programme des Zauberflöten Quartetts aus Salzburg.

Gerne werden die 4 Musiker und Ihre Gesangssolisten von Kulturvereinen oder Konzertreihen gebucht. Aber auch für Gala-Dinner Veranstaltungen ist der Opernschnappschuss eine schöne Abwechslung.



Oper einmal anders - kammermusikalisch arrangiert für ein Klavierquartett mit "Zauberflöte" und dazu drei wunderbare Gesangssolisten aus Salzburg.

Dieses Motto verführt doch auch den Klassik-Muffel zum Konzertbesuch!?



THEMA 2017 - DIE LIEBE



Was ist neu beim neuen Programm?



Das Zauberflöten Quartett hat diesmal 3 Sänger mit dabei.

Cecilia Berglund (Sopran), Florian Kresser (Bariton) und neu Max Kiener (Tenor) aus Salzburg.



"Love me Amadeus" stellt 3 Liebespaare und ihre Beziehungen zueinander vor:

Figaro und Susanna, die sich mit den Nachstellungen und Übergriffen des Grafen Almaviva auseinandersetzen müssen. Aus der Oper "Die Hochzeit des Figaro"

Donna Anna und Don Ottavio, deren Liebe zueinander von Donna Annas Rachegefühlen gegenüber Don Giovanni beeinflusst wird. Aus "Don Giovanni"

Aus der "Zauberflöte" schlussendlich Tamino und Pamina, richtige Märchenprinzen, die gemeinsam durch dick und dünn gehen und Prüfungen bestehen müssen. Dafür werden sie als Belohnung in den Tempel der Weisheit aufgenommen.



LIEBE - EIFERSUCHT -RACHE UND ZUSAMMENHALTEN



Das sind die Themen in den drei Opernschnappschüssen aus Mozarts berühmtesten und beliebtesten Opern.



Wer will sich schon von seinem Chef die Braut wegschnappen lassen? Und ist sie denn trotzdem treu?

Ist Lebenslust nicht besser als Rache?

Und nur durch Zusammenhalten kommt man gemeinsam ans Ziel.

Diese Fragen werden in "Love me Amadeus" beleuchtet und geklärt.



BUNT UND HEITER



Wie üblich gibt es wieder heitere, durchaus unerwartete Dialoge und eine witzige Moderation. Viele neu kreierte Kostüme und ein kleines Bühnenbild sind zu sehen - sozusagen die Oper im Taschenformat und dabei benutzerfreundlich und leicht verdaulich heiter wie Mozart es bestimmt gefallen hätte.





Wie gesagt, dieses Konzertprogramm kann man für Konzerte und Events, auch zum Dinner, buchen. Weitere Informationen erhält man bei Engler Entertainment Musikproduktionen



Bild gemeinfrei-Grafik Engler Entertainment









Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.