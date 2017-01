So sieht Erfolg heute und morgen aus: Endlich läuft der Laden: Mit Begeisterung zum Erfolg

Endlich läuft der Laden

Klaus im Januar 2017 - Wolfgang Allgäuer stellt sich dem Wettbewerb und lanciert sein Produkt das Buch "Endlich läuft der Laden: Mit Begeisterung zum Erfolg".

Zwischenzeitlich ist bereits die 2. Ausgabe erschienen.



Das neue Angebot hebt sich wohltuend ab von anderen Projekten in diesem Segment. Nach Meinung unabhängiger Experten werden mit dem Buch "Endlich läuft der Laden: Mit Begeisterung zum Erfolg" systematisch und effizient potenzielle Neukunden erreicht und Wettbewerbsvorteile ausgebaut.



Die Vorteile von Endlich läuft der Laden: Mit Begeisterung zum Erfolg liegen auf der Hand. Mit diesem Powerbuch entfachen Sie das Feuer der Begeisterung!

Schluss mit mühseliger Motivation! Nur wer von sich und seinem Business innerlich begeistert ist, kann Kunden, Mitarbeiter und Partner dauerhaft gewinnen. In diesem Buch lernen Sie:



-Warum manche außergewöhnlich erfolgreich sind und andere nicht.

-Wie Sie in 8 praktischen und einfachen Schritten Ihre persönliche Mission und Vision finden.

-Wie Sie das Feuer der Begeisterung entfachen und den Zündfunken an der richtigen Stelle setzen.

-Wie Sie die Naturgesetze für Ihren persönlichen und beruflichen Erfolg

nutzen.

-Wie Sie Ihre Wirksamkeit erhöhen.

-Wie Sie vom Opfer zum Schöpfer werden.

-Wie Sie aus der Mitte Ihrer Persönlichkeit heraus handeln.

Die attraktive Produktpalette von Wolfgang Allgäuer wurde erweitert.









Die Vorträge und Seminare von Trainer Wolfgang Allgäuer über Begeisterung und Motivation ebnen den Weg zum Erfolg. Der Redner, Vortragende und Sprecher aus Feldkirch in Vorarlberg Österreich vermittelt den Teilnehmern in seinem Training und Coaching die Prinzipien rund ums Motivieren und Begeistern. Seine Motivationsseminare und -vorträge für Unternehmen entfachen mittels der Burn In Strategie das Feuer der Selbstbegeisterung. Von Leadership und Management über Führungskräfte bis hin zu Marketing sowie Mitarbeiter Motivation: Die Kurse von Keynote Speaker und Coach Wolfgang Allgäuer verhelfen zu verbessertem Selbstmanagement, Persönlichkeitsentwicklung und -entfaltung. Wolfgang Allgäuer - Vorträge sowie Seminare über echte Begeisterung als Basis für Erfolg und Spitzenleistungen.



