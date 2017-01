Modulare Sicherheitssteuerung

EtherCAT® Safety-Lösung mit CODESYS programmierbar

(PresseBox) - Mit der neuen zertifizierten Sicherheits-Ein- und Ausgangsklemme sowie der unter CODESYS programmierbaren Sicherheitssteuerung erweitert die Kendrion Kuhnke Automation nicht nur ihr Produktfolio, sondern startet in eine neue Liga als Automatisierungshersteller. Die Sicherheitslösung fügt sich nicht nur nahtlos in die ?graue Welt? unserer Kuhnke FIO I/O- und SPS-Systeme ein, sondern setzt zudem bewusst auf weit verbreitete und bewährte Technologien.

Die neue Safety-EtherCAT-Klemme Kuhnke FIO Safety I/O 4DI/2DO ist eine digitale Ein-/Ausgangsklemme mit vier sicheren Eingangskanälen und zwei sicheren Ausgangskanälen. Es ist keine spezielle Steuerung notwendig, um als sicherer Slave zu funktionieren. Denn neben CODESYS basiert diese neue Lösung auf FSoE, das heißt, dieses sichere EtherCAT-I/O-Modul ist an jedem beliebigen FSoE-Master verwendbar.

Abgerundet wird die Lösung durch eine dezentrale SIL3-Sicherheitssteuerung Kuhnke FIO Safety PLC gemäß IEC 61508. Die Konfiguration und Programmierung wird mit CODESYS erstellt und über EtherCAT/ FSoE übertragen. CODESYS stellt zahlreiche Safety-Bausteine, wie Not-Aus, Zweihandbedienung, Muting, etc. nach PLCopen zur Verfügung. Zusätzlich kann der Anwender maßgeschneiderte Function Blocks für seine Applikation entwickeln. Somit können alle FSoE-Slaves, wie Antriebe oder I/Os, sicher gesteuert und kontinuierlich überwacht werden.





