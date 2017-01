Eiskalt eingetaucht in Schwedisch Lappland

IWSA Weltcup im Winterschwimmen im nordschwedischen Skellefteå

(LifePR) - Wer im Winter Richtung Schwedisch Lappland reist, hat in der Regel vor allem eines im Gepäck: richtig schön warme Winterkleidung. Das ist auch empfehlenswert bei Temperaturen bis minus 40 Grad. Doch manche Menschen ticken ein wenig anders. So werden mehrere hundert, die Anfang Februar ins nordschwedische Skellefteå reisen, Badehose oder Badeanzug ganz oben in ihren Koffer packen. Nicht etwa, weil sie mit der Badekleidung einige Bahnen im warmen Pool eines exklusiven Hotel ziehen. Vielmehr wollen sie das tun, was sonst nur Eisbären, Robben oder Lachse tun: durchs winterbibberkalte Wasser schwimmen. Sie nehmen nämlich teil am IWSA Weltcup im Winterschwimmen, der am 10. und 11. Februar stattfindet. Zuschauer ? warm angezogen natürlich ? sind gern gesehen. Sie bekommen fraglos die Besten zu sehen, findet doch gleichzeitig auch die Skandinavische Meisterschaft im Winterschwimmen statt.

Im Jahr 2016 gingen beim Weltcup in Skellefteå etwa 300 Teilnehmer aus 20 Ländern an den Start, darunter auch der deutsche Weltmeister und Extremschwimmer Christof Wandratsch. Für 2017 erwartet die Organisation ?Dark & Cold?, einer der Veranstalter, noch mehr Teilnehmer.

Neben diesem gut gekühlten Event können die Besucher der Stadt Skellefteå noch auf andere Art und Weise in die subarktische Welt von Schwedisch Lappland eintauchen: mit einer Schneemobil-Tour durch die tief verschneiten Wälder beispielsweise, dem Zubereiten und Genießen von lokalen Köstlichkeiten oder einer Schneeschuh-Wanderung auf der zugefrorenen Ostsee. Selbst heiße Freizeitaktivitäten wie ein Saunagang finden ein eisiges Ende bei der anschließenden Abkühlung in einem Eisloch.

Nicht zu vergessen: Anfang Februar ist die perfekte Zeit, um die magische Aurora Borealis am Nachthimmel zu erleben. Diese und viele weitere Wintererlebnisse rund um Skellefteå sind z. B. bei Swenature buchbar (http://www.swenature.se/en/#upplevelse).



Wer sich selber ins Wasser begeben möchte, um sich mit den anderen Winterschwimmern zu messen, kann sich hier anmelden: http://www.darkandcold.com/en.

Worum es dabei genau geht, sollte man sich vorher aber in dieser Mini-Dokumentation Subarctic Ice Challenge ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=8fbVQ4alHWw.

Swedish Lapland Tourism

Swedish Lapland Tourism

Skellefteå





