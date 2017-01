Programmänderung heute im Ersten / Brennpunkt: Paukenschlag bei der SPD - Gabriel lässt Schulz den Vortritt

(ots) - Sondersendung heute, 24. Januar 2017, 20:15 Uhr im

Ersten



Moderation: Tina Hassel



Stühlerücken bei den Sozialdemokraten: Überraschend hat SPD-Chef

Sigmar Gabriel seinen Rücktritt als Parteivorsitzender angekündigt

und mitgeteilt, nicht als Kanzlerkandidat zur Verfügung zu stehen.

Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios wird stattdessen Martin

Schulz die Partei in den Wahlkampf führen und als Kandidat gegen

Angela Merkel antreten. Zu den aktuellen Entwicklungen sendet Das

Erste im Anschluss an die "Tagesschau" einen 15-minütigen Brennpunkt.

Moderiert wird die Sondersendung von Tina Hassel, Studioleiterin und

Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio. Sie befragt in der

Sendung ein Mitglied des SPD-Präsidiums, das am Abend tagte.



Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios

und wird im ARD-Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige

Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt. Die nachfolgenden

Sendungen verschieben sich um 15 Minuten.



ARD Das Erste

ARD Das Erste

Datum: 24.01.2017 - 18:09

