Kostenlose Webinare: Automatisierte Rechnungsverarbeitung und Archivierung in SAP, elektronische Personalakte und Dokumenterzeugung

Das Webinar-Programm der inPuncto GmbH hält von Januar bis April wieder zahlreiche kostenlose Webinare zur SAP-Add-on-Software für dokumentbasierte Geschäftsprozesse bereit

(PresseBox) - Die kostenfreien Webinare von Januar bis April 2017 haben die Schwerpunkte elektronische Rechnungsverarbeitung und digitale Personalakte. Weitere Themen sind revisionssichere Archivierung, automatische Dokumenterzeugung und Prozessoptimierung .

In den 30-minütigen interaktiven Webinaren demonstrieren die inPuncto-Experten die Funktionen und Möglichkeiten der SAP-Zusatzsoftware für dokumentbasierte Geschäftsprozesse an einem SAP-Demosystem. Interessierte können bequem vom ihrem Arbeitsplatz oder von zuhause aus teilnehmen, um sich so ein genaues Bild von den angebotenen Lösungen zu machen.

Sollten am Ende noch Fragen offen sein, werden diese live beantwortet.

Alle Webinare richten sich an Interessierte, die die Software kennenlernen möchten sowie Kunden und Partner der inPuncto GmbH.

Webinare zur digitalen Personalakte

Digitale Personalakte ? wie ist diese aufgebaut & welche Funktionen sind hilfreich für mich?

02.02.2017 (Do), 15:15 - 15:45 Uhr

16.02.2017 (Do), 15:15 - 15:45 Uhr

17.03.2017 (Fr), 11:15 - 11:45 Uhr



SAP-HCM: Wie lege ich eine Registerstruktur in der Personalakte an?

23.02.2017 (Do), 11:15 - 11:45 Uhr

Wie automatisiere ich den Posteingang für dokumentenbasierte Personalprozesse im SAP-HCM?

23.03.2017 (Fr), 11:15 - 11:45 Uhr

Webinare zur elektronischen Rechnungsverarbeitung

E-Mail-PDF-Rechnungen & ZUGFeRD ? wie bearbeite ich e-Rechnungen automatisch?

26.01.2017 (Do), 15:00 - 15:30 Uhr

03.03.2017 (Fr), 10:00 - 10:30 Uhr

04.04.2017 (Di), 10:00 - 10:30 Uhr

SAP FI CO: Workflow von Rechnungen ohne Bestellbezug, Verfahren & Vorteile

08.02.2017 (Mi), 14:00 - 14:30 Uhr

10.03.2017 (Fr), 10:00 - 10:30 Uhr

SAP FI CO MM: Workflow von Rechnungen mit Bestellbezug, Verfahren & Vorteile

08.02.2017 (Mi), 15:15 - 15:45 Uhr

10.03.2017 (Fr), 11:15 - 11:45 Uhr

Webinar zur revisionssicheren Archivierung

Barcode-Archivierung ? wie archiviere ich schnell & einfach Belege in SAP?

16.02.2017 (Do), 14:00 - 14:30 Uhr

17.03.2017 (Fr), 10:00 - 10:30 Uhr

04.04.2017 (Di), 11:15 - 11:45 Uhr

Webinar zur automatischen Dokumenterstellung

Einfache Dokumenterstellung aus SAP ? wie erzeuge ich Dokumente ohne Programmierung & Scripting?

26.01.2016 (Do), 16:15 - 16:45 Uhr

23.03.2017 (Do), 10:00 - 10:30 Uhr

Webinar zur Prozessoptimierung

SAP MM: Freigabe-Workflow von Bestellungen

02.02.2016 (Do), 14:00 - 14:30 Uhr

31.03.2017 (Fr), 10:00 - 10:30 Uhr

Weiterführende Informationen zu den kostenlosen Webinaren sowie den Link zur Anmeldung erhalten Interessierte nach einem Klick auf den Termin des Webinars.



Die inPuncto GmbH ist zertifizierter Partner von SAP und Microsoft und entwickelt integrierte Enterprise-Content-Management-Lösungen (ECM) für SAP zur Automatisierung von dokumentbasierten Geschäftsprozessen. Das Portfolio wird als Full Service angeboten: Add-On-Lösungen und -Produkte, produktnahe Beratung, perfekt abgestimmte Hardware und eine hohe Supportqualität. Der Hauptsitz der 1997 gegründeten inPuncto GmbH ist in Esslingen und es gibt eine Niederlassung in Heidelberg. 2015 wurde die Tochterfirma inPuncto Corp. in San Francisco (USA) eröffnet. Inzwischen nutzen mehr als 500 Kunden und über 100.000 Anwender im In- und Ausland die Add-on-Produkte von inPuncto.

Weitere Informationen: http://www.inpuncto.com





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die inPuncto GmbH ist zertifizierter Partner von SAP und Microsoft und entwickelt integrierte Enterprise-Content-Management-Lösungen (ECM) für SAP zur Automatisierung von dokumentbasierten Geschäftsprozessen. Das Portfolio wird als Full Service angeboten: Add-On-Lösungen und -Produkte, produktnahe Beratung, perfekt abgestimmte Hardware und eine hohe Supportqualität. Der Hauptsitz der 1997 gegründeten inPuncto GmbH ist in Esslingen und es gibt eine Niederlassung in Heidelberg. 2015 wurde die Tochterfirma inPuncto Corp. in San Francisco (USA) eröffnet. Inzwischen nutzen mehr als 500 Kunden und über 100.000 Anwender im In- und Ausland die Add-on-Produkte von inPuncto.

Weitere Informationen: http://www.inpuncto.com





Dies ist eine Pressemitteilung von

inPuncto GmbH

Datum: 24.01.2017 - 17:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1448040

Anzahl Zeichen: 6498

Kontakt-Informationen:

Firma: inPuncto GmbH

Stadt: Esslingen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 82 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung