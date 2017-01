WDR-Recherche zu Atomkosten: Höhere Risiken für Steuerzahler als bisher bekannt

(ots) - Die Folgen des Atomzeitalters könnten die

Steuerzahler noch teurer zu stehen kommen als bisher angenommen. Nach

Recherchen der WDR-Redaktion "die story" müssen die Konzerntöchter

von E.ON und RWE - Uniper und innogy - im Falle einer Pleite ihrer

Mütter nicht für die Kosten beim Rückbau der Atomkraftwerke haften.

Eine solche Haftung sieht das Ende 2016 verabschiedete "Gesetz zur

Neuordnung in der kerntechnischen Entsorgung" nicht vor. Bei einer

Pleite müsste für den milliardenteuren Rückbau - also den Abriss der

Atomkraftwerke und die Verpackung des Atommülls - der Staat bezahlen.

E.ON, RWE und Co könnten so um zweistellige Milliardenzahlungen

herumkommen - letztendlich zu Lasten der Steuerzahler.



Wie realistisch ein solches Szenario ist, geht aus einer

Anleger-Information zum Börsengang der RWE-Tochter innogy hervor, die

der story"-Redaktion vorliegt. Darin betont der Konzern ausdrücklich,

dass innogy nach deutschem Recht "nicht für historische

Verbindlichkeiten der RWE AG (speziell bezüglich der Atomwirtschaft)

herangezogen werden kann".



Im Rahmen weitreichender Umstrukturierungen hatte die RWE-Tochter

innogy die innovativen Sparten Wind und Solarenergie übernommen, die

E.ON-Tochter Uniper die Sparten Wasser und Gas. Die Kernkraftwerke -

und damit auch deren Kostenrisiken - sind bei den Mutterkonzernen

geblieben. Ziel dieser Umstrukturierungen war es unter anderem,

wichtige Konzernteile von jeder Haftung für die Kosten des

Atomzeitalters frei zu stellen - obwohl die Energieversorger mit der

Kernkraft jahrelang Milliarden verdient haben.



Die Verlagerung des Kostenrisikos auf die Steuerzahler steht im

Widerspruch zum Verursacherprinzip, das im Atomgesetz festgelegt ist.

Danach müssten die Kernkraftwerksbetreiber für sämtliche

Kostenrisiken haften. Doch dieses Prinzip wird ausgehebelt - trotz



jahrelanger Milliardengewinne der Konzerne und erheblicher

Subventionen des Staates für die Atomindustrie. Mehr dazu in "die

story: Strahlendes Erbe, teuer bezahlt - Wie Atomkonzerne den Staat

schröpfen" am Mittwoch, 25.1.2017, von 22.10 bis 22.55 Uhr im WDR

Fernsehen.



(Autor: Jan Schmitt, Redaktion: Georg Restle, Martin Suckow)



Weitere Info zur Sendung:



http://www1.wdr.de/fernsehen/die-story/







