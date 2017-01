SSO - Wow! 17. Annual European Shared Services& Outsourcing Week

Das SSON (Shared Services & Outsourcing Network) zeichnet sich

nicht nur durch seine bahnbrechenden Branchenveranstaltungen aus,

sondern schafft es Jahr für Jahr, neu zu inspirieren - Hut ab, das

Ergebnis kann sich sehen lassen ...



Der Markt für gemeinsam genutzte Dienstleistungen ("Shared

Services") und Outsourcing befindet sich bildlich gesprochen am

Steilhang. Im Hintergrund liegt eine Landschaft, die aus

transaktionalen Prozessen, Kostenmetriken, inselartig isolierten

Funktionen und langwierigen Auslagerungsverträgen besteht; unten

liegt knapp entfernt ein 'modernes Utopia' aus schlanken

End-to-End-Prozessen, digitaler Transformation und

geschäftskritischen Erkenntnissen.



Das SSO Network-Team hat alle wichtigen Informationen

zusammengenommen, verarbeitet, und in ein Meisterstück verwandelt.



SSONs 17. Annual European Shared Services & Outsourcing Week (http

://www.ssoweek.com?utm_source=prnewswire&utm_medium=ad&utm_campaign=1

1114.011-external-pressrelease&utm_term=home&utm_content=text&mac=111

14.011_prnewswire1_launch&disc=11114.011_prnewswire1_launch) kommt

genau zur richtigen Zeitpunkt. Zahlreiche Vordenker und führende

Persönlichkeiten in den Shared Services finden sich zusehends auf

neuem und unbekanntem Terrain. Die intelligente und automatisierte

Geschäftsumgebung ist zwar herausfordernd, bietet jedoch immense

Chancen für Shared Services, die über die Planung und das Know-how

verfügen, um diese Transformation zu bewältigen.



Mit ihren sechs Schlüsselthemen, die von Automatisierung,

Teamentwicklung, Erstellung eines leistungsstarken GBS-Modells bis

hin zur Schaffung einer kontinuierlichen Verbesserungskultur reichen,

bietet die starke SS&O Week Europe 2017-Agenda (https://www.ssowee

k.com/download-the-sso-week-2017-final-agenda?utm_source=prnewswire&u



tm_medium=ad&utm_campaign=-external-pressrelease&utm_term=agenda&utm_

content=text&mac=11114.011_prnewswire1_launch&disc=11114.011_prnewswi

re1_launch) nicht nur ein hohes und auf die Teilnehmer

zugeschnittenes Qualitätsniveau, sondern gewährleistet auch

Vernetzungsmöglichkeiten zur Interaktion mit Experten über das

gesamte Shared Services & Outsourcing-Spektrum hinweg.



Die kommende Shared Services Week Europe bietet das bis dato

hochkarätigste Aufgebot an Sprechern: Martin Ford, Futurist,

Referent, Silicon Valley-Entrepreneur und Autor des New York

Times-Bestsellers "The Rise of the Robots" (dt. Ausgabe: "Aufstieg

der Roboter") tritt hier zum ersten Mal auf einer Shared

Services-Veranstaltung ans Rednerpult. Zum so noch nie dagewesenen

Referenten-Aufgebot der SS&O Week Europe zählen neben Ford auch mehr

als 90 der führenden Köpfe im Bereich Shared Services, GBS,

Outsourcing und Transformation (https://www.ssoweek.com/speakers?utm_

source=prnewswire&utm_medium=ad&utm_campaign=-external-pressrelease&u

tm_term=speakers&utm_content=text&mac=11114.011_prnewswire1_launch&di

sc=11114.011_prnewswire1_launch).



Falls Begriffe wie "Automatisierung", "Wertschöpfung", "schlanke

End-to-End-Prozesse", "VZÄ" und "digitaler Wandel" zum Ihrem

täglichen Sprachgebrauch gehören, ist es ratsam, diese Veranstaltung

im Auge zu behalten: Die 17.Annual European Shared Services &

Outsourcing Week (SS&O Week Europe) findet vom 15. - 18. Mai 2017 in

Manchester (Großbritannien) im Event City statt.



Das komplette Programm, Veranstaltungsdetails sowie

Anmeldeinformationen für die SS&O Week Europe 2017 erhalten Sie auf

http://www.ssoweek.com, telefonisch unter der Rufnummer +44(0) 207

368 9809 oder per E-Mail an events(at)ssonetwork.com



Die Presse ist herzlich zur Teilnahme an diesem wichtigen

Branchengipfel eingeladen. Wenn Sie einen kostenlosen Presseausweis

wünschen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Veronica Araujo

veronica.araujo(at)ssonetwork.com







