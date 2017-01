Ostthüringer Zeitung: Jörg Riebartsch kommentiert: Stimmung in der Bude

(ots) - Selbst wenn das Erwartete passiert, ist die alte

Tante SPD noch in der Lage, für Überraschungen zu sorgen. Martin

Schulz galt als heißer Anwärter auf den Job, wer noch am besten

abschneidet im erfolglosen Ringen um die Kanzleraufgabe gegen Angela

Merkel. Am Wochenende sollte der Parteivorstand das entscheiden.

Monatelang hielt SPD-Chef Sigmar Gabriel dicht - und ein paar Tage

vor dem Zeitplan platzt es aus ihm heraus. Und den Posten als

Parteichef will er auch gleich loswerden. Da ist offenbar jemand

schwer beleidigt, weil er sich unter den Kulissenschiebern nicht

durchsetzen konnte.



Die Lösung mit Martin Schulz hat Charme. Seine Umfragewerte sind

passabel. Und obgleich er schon lange Politiker ist, wirkt er in der

Bundespolitik unverbraucht. Ob das weitere Kalkül aufgeht? Schulz

soll aus der Bundesregierung herausgehalten werden. Dann kann er

Merkel besser angreifen. Mehr Punkte auf der Beliebtheitsskala gäbe

es aber als Außenminister. Das macht nun Gabriel selbst. Aber

weshalb?



Schulz gilt als wortgewaltiger Politiker, der Leidenschaft

verkörpern kann. Die SPD setzt also auf einen Menschen, der bewusst

anders daher kommt als der phlegmatisch wirkende Gabriel. Der

erweckte immer wieder mal den Eindruck, allzu schnell eingeschnappt

zu sein.



Mit Schulz hat die SPD einen Kanzlerkandidaten, der für Leben und

Stimmung in der Bude sorgen soll. Die CDU wird beteuern, dass ihr das

einerlei ist. Es hätte für das Merkel-Lager besser kommen können.







